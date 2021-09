Con l’arrivo dell’autunno la zucca diventa protagonista di tante delle nostre azioni culinarie. Oggi vogliamo parlare di un piatto che presenta un’interessante quantità di antiossidanti che sono un toccasana per la nostra salute.

La zucca è un alimento che di per sé potremmo quasi considerare dolce e dunque per equilibrare la sua dolcezza serve un pizzico di acidità. Infatti, l’ingrediente segreto che vogliamo usare è ricco di acidità, anche se declinata in una forma elegante e sostenuta. Ecco il piatto leggerissimo autunnale pieno di antiossidanti con zucca e ingrediente segreto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

200 grammi di zucca;

una noce di burro e 10 ml di panna;

sale e pepe rosa;

100 grammi di cravette rosse;

Olio EVO;

prezzemolo.

Preparazione

Le cravette rosse sono sicuramente l’ingrediente segreto più difficile da trovare nei centri commerciali. Si tratta infatti di funghi presenti su tutto il territorio nazionale che crescono solitamente sotto le betulle in alta quota. Dunque, o le troviamo nel bosco o andiamo in un qualsiasi mercato di un borgo montanaro e le compriamo. La preparazione di questo piatto occuperà mezz’ora.

Piatto leggerissimo autunnale pieno di antiossidanti con zucca e ingrediente segreto

Per prima cosa andiamo a pulire per bene la zucca. La tagliamo in piccoli pezzetti cercando di togliere con attenzione tutti i suoi semi e la passiamo sotto l’acqua. Prendiamo una pentola capiente e andiamo a riempirla di acqua fredda. Una volta che l’acqua arriva a ebollizione inseriamo la zucca. Per fare bollire l’acqua più velocemente possiamo usare questa tecnica. Ad ogni modo buttiamo la zucca a bollire e ci concentriamo sui funghi.

Cerchiamo di rimuovere tutta la loro terra e li laviamo per bene. Li tagliamo in piccoli pezzettini e prendiamo una padella su cui versiamo un filo d’olio. Facciamo passare i funghi per qualche minuto in padella per poi andare ad aggiungere il prezzemolo tritato per bene. Ora controlliamo il tempo di cottura della zucca: non deve superare i 20 minuti per questa ricetta. Prendiamo il nostro mixer di fiducia e andiamo a creare una crema della nostra zucca.

Per aiutarci possiamo versare un po’ di liquido di cottura. Quando la zuppa è pronta abbiamo due scelte. O la serviamo in un piatto fondo con i funghi sulla superficie o tritiamo i funghi. La prima scelta è sicuramente più indicata per chi ama i contrasti di sapori.

Approfondimento

Esplosione di gusto e raffinatezza con questi vini perfetti per funghi e zucca