Che le cose vecchie, con il passare degli anni, acquistano valore si sapeva, ma nessuno si aspettava così tanto. Oggi ci sono moltissimi oggetti anche piccoli che se si hanno in casa valgono una vera fortuna. E infatti se in casa si ha questo gioco degli anni 70-80 si potrebbe avere un mare di soldi. Molti si concentrano sull’avere delle monetine, altri le videocassette, alcuni anche i fumetti oppure le carte (tipo quelle dei Pokémon). Ma ci sono anche tanti altri oggetti.

Il vintage è quello che va per la maggiore

In commercio esistono moltissimi oggetti che valgono fiumi di denaro. Pensiamo a degli accessori vintage, come le borse di lusso. Oppure a degli orologi che magari tanti anni fa abbiamo pagato 5.000 euro e oggi ne valgono 20.000 di euro. E magari nemmeno lo si sa. Ad esempio per l’orologio è necessario recarsi da qualche esperto e farselo valutare, da soli è abbastanza complesso capire quanto vale oggi quel determinato oggetto.

Se in casa si ha questo gioco degli anni 70-80 si potrebbe avere un mare di soldi

Controllando sui vari siti online di vendita si scoprono tantissimi oggetti, e si scopre anche che il valore di alcuni oggetti è bello alto. E questo è il caso del flipper. Questo gioco ha appassionato moltissime generazioni. Ne sono stati inventati veramente tanti, quelli di cui parliamo noi sono quelli grandi con i quattro piedi. Quelli che solitamente si trovano nelle sale giochi.

Spulciando sui vari siti si vedono alcuni flipper originali degli anni 70 e 80 che vengono venduti a cifre come 3.900, 3.500, 3.300 o 2.900 euro. Ovviamente per raggiungere queste cifre devono essere originali, devono essere tenuti in modo eccezionale e devono funzionare. Ma ce ne sono alcuni anche che valgono 1.500 o 1.900 euro.

Il flipper è un gioco che ha veramente conquistato intere generazioni e moltissime persone ancora oggi ci giocano, dove è possibile. L’obiettivo è sempre lo stesso: battere il record ed essere colui che ha il punteggio più alto.

Se lo si ha in casa, magari in garage a prendere la polvere e non lo si usa, c’è sempre la possibilità di farselo valutare e venderlo. Alla fine se non lo si usa potrebbe entrare nel portafogli un bel gruzzoletto. Oppure lo teniamo ancora in casa sperando che il valore si alzi nel tempo, ma almeno siamo consapevoli di avere un oggetto che ha un certo valore monetario.

