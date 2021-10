Uno degli ortaggi simbolo della stagione autunnale è sicuramente la zucca. Anche se molto apprezzata per il sapore delicato e per l’estrema duttilità in cucina, molti ancora sottovalutano le sue incredibili proprietà benefiche.

Allo stesso modo, ancora tante persone snobbano l’importanza dei semi contenuti al suo interno.

Infatti, secondo diverse ricerche scientifiche, i semi di zucca potrebbero apportare numerosi benefici per la salute. In questo articolo sveleremo i più importanti e vedremo come valorizzare questi semi in cucina.

Pochi sanno che i semi di zucca potrebbero essere dei formidabili toccasana contro questi disturbi

Uno dei principali benefici dei semi di zucca sarebbe quello di tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue. Questo grazie all’alto contenuto di betasteroli, che aiuterebbero a contrastare anche vari disturbi a carico del sistema urologico.

Infatti, i semi di zucca vengono solitamente utilizzati contro l’enuresi notturna, ossia l’emissione incontrollata di urina durante il sonno, diffusa soprattutto nei bambini.

Oppure, vengono utilizzati per ridurre i sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna, un disturbo che provoca l’ingrossamento della prostata.

Infine, la presenza di cucurbitina all’interno dei semi, potrebbe essere molto efficace per contrastare le infezioni causate da vermi intestinali.

Come tostarli e come utilizzarli in cucina

Tuttavia, non avendo coscienza di questi benefici, sono ancora molte le persone che scartano questi semi. In realtà, essi sono anche tanto semplici da tostare e si possono inserire in svariate ricette.

Per tostare i semi, il primo passo è quello di staccarli dalla polpa di zucca ed immergerli in abbondante acqua. Dopo 30 minuti, cerchiamo di staccare con le dita i residui di polpa ed immergiamo i semi in altra acqua pulita. Lasciamo trascorrere altri 30 minuti e ripetiamo lo stesso procedimento. Poi riponiamoli su un canovaccio pulito. A questo punto possiamo esporli al sole, oppure in un luogo asciutto e non umido, per almeno 5 giorni, cambiando ogni tanto il canovaccio.

Quando i semi avranno una pellicola trasparente in superficie, vuol dire che saranno pronti per la tostatura.

Quindi, eliminiamo la pellicola e disponiamo i semi su una teglia. Possiamo infornare a 150 gradi per circa 40 minuti, tenendo d’occhio la colorazione esterna. Oppure, in alternativa, possiamo tostarli in microonde per 10 minuti, girandoli ogni 2 minuti.

Con i semi di zucca finalmente tostati, possiamo veramente sbizzarrirci in cucina. Ad esempio, possiamo inserirli all’interno di un delizioso pesto di zucchine, per un piatto di pasta veloce e salutare.

Procediamo inserendo all’interno di un mixer:

una zucchina pulita, tagliata a fettine e cotta in padella;

mezza cipolla;

prezzemolo;

25 grammi di pecorino grattugiato;

mezzo spicchio d’aglio;

2 cucchiai pieni di semi di zucca;

olio EVO, sale e pepe.

Frulliamo tutti gli ingredienti ed aggiungiamo un po’ di acqua se dovesse risultare troppo secca.

Oltre alla pasta, possiamo utilizzare questo pesto come salsa per condire contorni, o da spalmare su crostini.