È piacevolissimo da mangiare sia fresco che in scatola, sia col caldo che in pieno inverno. È l’ananas uno dei frutti più amati e utilizzati al mondo anche per il suo costo davvero limitato. Senza contare la comodità di averlo già pronto e affettato per l’uso. Nasconde e porta in dote una miriade di nutrienti fantastici e serve ad aiutare il nostro organismo in tante azioni. Eppure, ecco 3 qualità benefiche dell’ananas che nessuno conosce e una è davvero vitale. Se pensavamo che l’ananas facesse solo dimagrire e digerire aspettiamo di leggere questo articolo.

Alleato di bellezza e gioventù

Forse qualche nostra Lettrice lo saprà già ma l’ananas è uno splendido alleato per mantenerci belli e giovanili. Grazie ai suoi antiossidanti e alla ricchezza di vitamina C questo frutto contrasta il passare degli anni e l’invecchiamento cellulare. Consumando ananas manterremo infatti la pelle elastica e luminosa prevenendo le rughe. Non per niente i suoi estratti sono contenuti in moltissimi prodotti della cosmetica.

3 qualità benefiche dell’ananas che nessuno conosce e una è davvero vitale

L’ananas è un regolatore fantastico della pressione sanguigna grazie al suo contenuto di potassio. Parliamo del minerale che ha il compito di fare da vasodilatatore, regolando l’afflusso del sangue e abbassando la sua pressione arteriosa. La medicina moderna riconosce sempre di più nell’ananas un prodotto ufficiale per prevenire malattie del cuore, trombosi e ictus.

La proprietà meno conosciuta in assoluto ma non meno importante

Una funzione praticamente sconosciuta dell’ananas è quella di essere un alcalinizzante. Al di là della parola impegnativa il concetto è semplice ma importante. L’ananas con i suoi nutrienti aiuta a ridurre il livello di acido nelle urine, equilibrando anche il pH nel sangue. Questo significa che assumere ananas alla fine di un pasto impegnativo sarà come introdurre nell’organismo un valido spazzino che contribuirà alla digestione corretta.

Approfondimento

