Uno degli ortaggi più amati dagli italiani sono senza dubbio i pomodori. Uno dei simboli dell’Italia diffusissimi in quasi tutti gli orti casalinghi. Il sopraggiungere dell’estate indica, tra le altre cose, l’arrivo dei pomodori sulle nostre tavole. Chi coltiva in proprio questo ortaggio, però dovrebbe conoscere alcuni trucchetti per farli crescere sani e rigogliosi. Questo per avere un numero enorme di pomodori tutta l’estate.

Oggi, invece si andrà alla scoperta dei segreti per avere pomodori meravigliosi.

3 pratici consigli degli esperti per avere sempre piante di pomodoro sane e rigogliose

Innanzitutto bisogna sapere che il pomodoro è una pianta a crescita continua, man mano che cresce dovrà essere legato a dei sostegni.

Inoltre, man mano che la pianta cresce dovrà essere potata. Si tratta di quella che in gergo viene chiamata “sfemminellatura”, l’eliminazione dei polloni, una parte delle gemme che nascono dall’ascella della pianta.

Si tratta di una potatura verde che ha lo scopo di permettere alla pianta di crescere ma non di diventare eccessivamente folta.

Questo permetterà ai rami più folti di svilupparsi meglio e di portare più frutti.

Rincalzatura

Una volta che le piante saranno alte circa settanta centimetri, poi, sarà necessario rincalzarle.

In seguito alla rincalzatura si darà la possibilità alla pianta di dare vita a nuove radici che andranno ad incrementare quelle già esistenti.

Non è un’operazione che tutti compiono che, però, permetterà alle piante di crescere ancora più sane.

Con la rincalzatura si farà un solco che permetterà di portare della terra sul fusto che emetterà nuove radici.

Con questa operazione si riuscirà anche e limitare il rischio di marciumi del colletto ed eliminazione di ristagno di acqua. Inoltre, si darà alla pianta una protezione contro molti parassiti.

Si consiglia di effettuare questa operazione in tarda serata dal momento che potrebbe comportare stress alla pianta.

Dopo aver rincalzato annaffiare abbondantemente permetterà alla pianta di riprendersi dallo stress.

Piante amiche

Il pomodoro potrà essere piantato accanto ad aglio, carote, cipolle, fragole, peperoni, sedano e spinaci. Tuttavia sarà necessario fare attenzione e tenere lontano queste piante da cetrioli, patate e piselli.

Inoltre, sarebbe bene mai piantare i pomodori dopo le melanzane, le patate e i peperoni.

Ecco, quindi, 3 pratici consigli degli esperti per avere sempre piante di pomodoro sane e rigogliose.