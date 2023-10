3 piante che portano soldi, salute e fortuna: decorano la casa e hanno bisogno di pochissime cure

Ci sono piante che oltre ad abbellire la casa, hanno delle caratteristiche molto particolari. Secondo alcune credenze, pare che alcune di esse attirino il denaro e la buona sorte. Scopriamo 3 di queste bellissime piante che hanno anche bisogno di poche cure.

Le piante sono dei complementi d’arredo che abbelliscono ogni angolo della casa. Rallegrano l’ambiente e regalano quel tocco in più. Naturalmente devi scegliere quelle adatte alle tue esigenze.

Se non hai il pollice verde allora opta per delle succulente che resistono a tutto e che hanno bisogno di pochissime cure. Se invece hai poco spazio oppure una casa buia, scegli delle piante come il pothos e la sansevieria che prosperano anche in condizioni di scarsa illuminazione.

3 piante che portano soldi, salute e fortuna: conosci le proprietà della menta piperita e della pachira?

Ma ci sono delle piante che, secondo le credenze popolari, avrebbero la capacità di attirare energia positiva e assorbire quella negativa. Inoltre, sempre secondo delle antiche tradizioni, alcune di queste sarebbero in grado di attirare benessere, fortuna e denaro.

Non è necessario spendere molti soldi, anzi alcune specie nascono anche spontaneamente.

Conosciamo tutti la pianta di menta piperita. Un’erba aromatica che si utilizza per esaltare il sapore di alcuni alimenti. Ma non tutti sanno che questa pianta avrebbe la capacità di attirare la buona sorte e la prosperità economica. In passato era utilizzata anche per scacciare il malocchio.

La menta piperita è facilissima da coltivare e non ha bisogno di nessuna accortezza. Inoltre, utilizza le sue foglie per profumare i cassetti della biancheria.

La pachira è soprannominata anche la pianta della buona sorte. Ha origini tropicali ed è perfetta da regalare in qualunque occasione. Una pianta da interni molto bella con il suo caratteristico tronco intrecciato. La pachira si dice che porti fortuna. Infatti, in Estremo Oriente, prende il nome di pianta dei soldi, perché pare che le sue foglie attirino il denaro. Inoltre, la sua presenza in casa potrebbe aiutare a purificare l’aria.

La pachira è una pianta molto resistente. Preferisce un’esposizione luminosa e delle innaffiature abbondanti.

Le caratteristiche dello spatifillo

Lo spatifillo o giglio della pace è una pianta da interni molto diffusa. Le sue caratteristiche: eleganza, foglie lucide e fiori bianchi. Lo spatifillo cresce perfettamente anche in ambienti caratterizzati da poca luce. Quindi è perfetto per abbellire gli angoli bui della casa ma anche i piccoli uffici.

La pianta avrebbe la capacità di assorbire l’umidità. Ma anche il fumo delle sigarette e l’odore della vernice.

Ecco, quindi, quali sono le 3 piante che portano soldi, salute e fortuna. Naturalmente queste caratteristiche particolari non sono confermate scientificamente. Si tratta di credenze popolari tramandate di generazione in generazione. Ma menta, spatifillo e pachira sono piante talmente belle che vale la pena coltivarle in casa o in ufficio.