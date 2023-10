Risparmiare sul pane: come mangiarlo per giorni dall’acquisto 

Per averlo fresco bisogna andare a comprarlo tutti i giorni, ma ecco come risparmiare sul pane con qualche trucco che permetterà di mangiarlo anche dopo giorni dall’acquisto ancora buono e morbido.

Uno degli alimenti più consumati in assoluto è il pane. Questo impasto a base di farina, cereali ed acqua di diverse forme e consistenza piace a tutti ed è molto versatile in cucina. Però, per averlo fresco, le persone si recano dal loro fornaio di fiducia ogni mattina.

C’è un modo di evitarlo? Effettivamente si può risparmiare sul pane con qualche piccolo stratagemma in modo da mangiarlo anche dopo giorni dall’acquisto, ma ancora buono e morbido. Occorre imparare questi trucchetti per risparmiare tempo, oltre che soldi.

Capita spesso che, se avanza qualche pezzo di pane a fine giornata, le persone li buttino nella spazzatura, ma questo è uno spreco assolutamente da evitare.

Costo

Per un aumento dei costi delle materie prime, ad oggi, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il prezzo del pane al Kg in Italia è tra i più alti d’Europa. Ad oggi il costo è compreso tra 3,9 e 4,3 euro al kg con grande disappunto di chi ogni giorno deve far quadrare il proprio bilancio familiare, soprattutto dopo la spesa.

Risparmiare sul pane: ecco qualche trucchetto utile

Non stiamo parlando di cifre molto alte, comunque, una persona deve fare sempre attenzione alle proprie entrate e alle uscite, soprattutto se ha una famiglia numerosa.

L’acquisto del pane potrebbe essere una spesa non indifferente alla fine del mese e risparmiare qualche euro è sempre utile.

Risparmiare su questo alimento significa praticamente renderlo morbido anche nei giorni seguenti a quando è stato fatto. Si può con diverse strategie:

congelarlo: questo è il metodo per eccellenza in cui si mettono gli avanzi in freezer e poi si scongelano al bisogno, il pane si può conservare bene per circa tre mesi; avvolgerlo in un panno umido: basta prendere un canovaccio, bagnarlo e poi avvolgerlo attorno al pane così da passare l’umidità all’impasto mantenendolo morbido e sempre buono in quanto non si va ad alterarne il sapore; acqua corrente: si può passare la pagnotta sotto acqua corrente per qualche secondo così da impregnarla di acqua, poi si scalda in forno preriscaldato per qualche minuto ed ecco che tornerà fragrante come all’inizio.

Basta provare per assicurarsi di persona che l’effetto è come se fosse stato appena sfornato.