Come preparare il giardino per l’inverno senza spendere soldi più 3 coloratissime piante che resistono al freddo

Come preparare il giardino per l'inverno-Foto da imagoeconomica

Non farti trovare impreparato e comincia a curare le tue piante in vista del freddo. Pochi step per avere un giardino meraviglioso anche in inverno e senza spendere soldi. Scopri anche quali sono le piante che regalano fiori meravigliosi durante la stagione fredda.

In ogni periodo dell’anno è importante prendersi cura del proprio giardino. Ma in inverno è di vitale importanza perché sbalzi di temperatura, piogge, gelo possono danneggiare seriamente le tue piante.

È necessario, quindi, agire tempestivamente e nel modo corretto. Se hai un piccolo giardino non c’è bisogno di rivolgerti ad un esperto ma potrai occupartene anche da solo.

Come preparare il giardino per l’inverno senza spendere soldi: gli step principali

Innanzitutto, ricorda di tenere sempre pulito il tuo spazio esterno. Elimina costantemente le erbacce che intralciano le tue piante e che tolgono loro, spazio e nutrimenti. Puoi rimuoverle utilizzando dei prodotti chimici, oppure puoi farlo manualmente.

Ricorda, l’autunno è anche il periodo perfetto per la potatura. Infatti, questa operazione si compie proprio durante la fase del riposo vegetativo. Grazie a questa azione, la pianta si rafforza in vista della fioritura primaverile. Elimina, quindi, i rami secchi e soprattutto quelli malati che potrebbero compromettere la salute di tutta la pianta.

Per proteggere alcuni alberi dal freddo e dal gelo (come, ad esempio, la pianta di limone) utilizza dei teli traspiranti ed impermeabili. Puoi trovarli nei negozi specializzati a poco prezzo.

Non sottovalutare la pacciamatura. Una tecnica importantissima per evitare la formazione delle erbacce e per proteggere le radici in inverno. Non spendere soldi, ma utilizza delle foglie secche, l’erba tagliata, trucioli di legno o paglia.

Non pensare che i parassiti si sviluppino solo durante la stagione calda. Questa minaccia silenziosa potrebbe attaccare le tue piante anche in inverno. Quindi non abbassare mai la guardia e fai attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero far ammuffire le radici.

Queste 3 fioriscono anche con il freddo

Dopo aver spiegato come preparare il giardino per l’inverno senza spendere soldi, vediamo quali piante si possono coltivare. Molti pensano che per avere giardini e balconi pieni di fiori è necessario aspettare la bella stagione. In realtà ci sono delle piante che fioriscono anche con il freddo. Vediamo quali sono.

Hai mai sentito parlare del cavolo ornamentale? Naturalmente non si cucina, ma è un’erbacea perenne autunnale puramente ornamentale. Bellissima con le foglie esterne di colore verde scuro e quelle interne di una meravigliosa tonalità viola. Il cavolo ornamentale è facilissimo da coltivare e ha un’ottima resistenza sia al caldo che al freddo.

Fiori gialli ed arancioni fino a novembre se decidi di coltivare la calendula. Non è una pianta esigente: non ama grandi quantità di acqua, ha bisogno di terreni scioli e non ha grandi necessità dal punto di vista della concimazione.

Il crisantemo è un fiore spesso sottovalutato ma che regala tantissime soddisfazioni. Di colori ce ne sono talmente tanti che hai solo l’imbarazzo della scelta. Non ha bisogno di particolari cure ed è molto resistente.