A novembre esce The Crown 6: quanto è costata la serie pluripremiata e come ha reagito la famiglia reale

La nuova stagione di The Crown è ormai alle porte. Il prossimo mese assisteremo al ritorno di una delle serie tv più amate, nonché tra le più costose. Proprio al riguardo, sveleremo il budget destinato alla produzione e cosa ne pensano i reali inglesi della trama.

I produttori hanno annunciato la messa in onda degli ultimi episodi di The Crown. La stagione 6, che dovrebbe vedere l’epilogo delle vicende della famiglia reale britannica, si dividerà in due parti. La prima si potrà vedere dal 16 novembre, la seconda a partire dal 14 dicembre 2023. Nel cast ritroveremo figure di spicco, come Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana, e Dominic West in quelli del principe (attualmente re) Carlo. Ma, per gli appassionati del genere, sveleremo anche alcune curiosità dentro e fuori dal set. Su tutte, i costi per la produzione e le opinioni, positive o meno, dei reali.

A novembre esce The Crown 6: ecco le anticipazioni

La stagione finale di The Crown seguirà gli eventi verificatisi fino al 2005. La parte uno vedrà al centro della narrazione la storia amorosa tra Lady Diana e il miliardario egiziano Dodi Al Fayed. La morte della nobile, tuttavia, non sarà visibile sullo schermo per decisione degli autori stessi. Importante sarà anche il ruolo svolto dalla Regina Elisabetta, interpretata da Imelda Staunton. Non mancheranno nemmeno le figure dei due giovani nobili, Harry e William. Di quest’ultimo, in particolare, si rivivranno gli anni degli studi a Eton. Il periodo durante il quale, tra l’altro, ha fatto la conoscenza della sua futura sposa Kate Middleton.

Le spese di produzione e le recensioni dei reali inglesi

Dunque, a novembre esce The Crown 6, una serie iconica non solo per i fatti narrati. Infatti, le spese per la realizzazione si potrebbero definire piuttosto consistenti. Il prodotto di Sony Pictures Television e Netflix si attesta tra i più costosi in assoluto. Basti pensare che l’investimento sarebbe pari a 13 milioni di dollari per episodio, per un totale di circa 130 milioni spesi a stagione.

A sorprendere, oltre allo sforzo economico, sarebbe il parere dei principali membri della famiglia riguardo gli eventi trattati. In particolare, si dice che il principe William non apprezzi la notizia della possibile comparsa della madre Diana sotto forma di spirito. Al contrario, Carlo e Camilla avrebbero mantenuto una certa indifferenza. Per ora si tratterebbe comunque di mere voci, che avrebbero però creato un certo fermento tra i fan. Non resterà che attendere aggiornamenti, o l’imminente inizio della stagione, per sapere cosa ci attende realmente.