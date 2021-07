C’è una cocciniglia più pericolosa delle altre che in tutta l’area mediterranea è una vera e propria calamità e i cambiamenti climatici la rendono sempre più forte. Se nel nostro giardino abbiamo sia ulivi che agrumi è il caso di mettersi subito in allerta per evitare la sua presenza. Attenzione a questo terribile parassita che attacca gli ulivi e i limoni di casa sia asportando linfa dalla pianta che avvelenandola con la sua saliva. Insomma, un vero e proprio uragano che dobbiamo evitare devasti le nostre colture.

Si chiama Cocciniglia mezzo grano di pepe anche detta “Saissetia oleae” e assieme alla tignola e alla mosca bianca è considerata la nemica numero uno degli ulivi. Ma per nostra sfortuna se la prende anche col limone. E se abbiamo un oleandro non sottovalutiamo il pericolo perché attacca pure quello. Sia il maschio ma soprattutto la femmina di questo parassita stanno approfittando degli inverni sempre più miti e delle estati sempre più calde per proliferare. Possiamo riconoscerne la presenza dal colore scuro e dalla doppia croce sul dorso.

Dei semplici accorgimenti per tenerla lontana dalle piante

Dicevamo che il pericolo di questo parassita è duplice perché si nutre della pianta privandola di nutrimento e allo stesso tempo le immette la saliva nociva per il ciclo vegetativo. Tenerla lontana con sistemi naturali è davvero difficile data la sua evoluzione sempre più forte ma esistono dei piccoli accorgimenti in grado di complicarle la vita. Per nostra fortuna anche molti predatori naturali ne vanno ghiotti e quindi la selezione è naturale.

Una potatura sistematica e l’arieggiamento tradizionale della chioma sono i due segreti naturali per evitare che proliferi sulle nostre piante di limoni e ulivi. È proprio la mancanza di luce all’interno delle piante che provoca la sua dimora tra le nostre piante.

