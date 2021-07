Ecco dove andare per un’indimenticabile fuga d’amore ad un prezzo contenuto

Dopo un periodo così difficile non tutti possono concedersi una lunga vacanza. Ma ognuno ha il diritto di staccare almeno per qualche giorno dalla routine quotidiana per ritemprarsi. Ebbene ecco dove andare per un’indimenticabile fuga d’amore romantica ad un prezzo contenuto.

Quando il tempo a disposizione è poco non possiamo allontanarci molto da casa. Dunque proponiamo 3 alternative dislocate su tutto lo stivale.

A settentrione

I tanti borghi che si affacciano sul lago di Garda sono la meta ideale per un fine settimana all’insegna dell’amore. I palazzi barocchi e medievali che si ergono in queste piccole cittadine daranno la sensazione di vivere in una favola. I parchi rigogliosi e le piccole isolette naturali che sorgono sul lago regaleranno dei paesaggi davvero incantevoli.

Nel centro Italia

Il territorio della Tuscia nel centro del Bel Paese consente di vivere due giorni all’insegna del romanticismo immersi nella storia. Un paesaggio affonda le sue radici ai tempi degli etruschi. È d’obbligo, se si è in questa zona, una visita a Viterbo. Una città dalla bellezza senza tempo mai eccessiva. Tramite un ponte, arroccata su uno sperone di roccia si raggiunge la Civita di Bagnoregio. La vista che si gode dall’alto non può non far capitolare qualcuno definitivamente nelle nostre braccia per sempre.

Ai piedi dello Stivale

Per chi invece si trova più vicino ai piedi dello Stivale un giro fra i piccoli paesi del Salento è l’ideale per trascorrere due giorni di passione. Il sole dipinge d’oro acceso le stradine intricate. Di sera le vie si animano al ritmo delle note tipiche della taranta. Non c’è niente di meglio che scatenarsi con la musica salentina per risvegliare anche le passioni più sopite.

In Sicilia infine, patria della “fuitina” o fuga d’amore, c’è l’imbarazzo della scelta. Aci Trezza, tra mare, scogli e tramonti, è considerato uno dei luoghi più romantici dell’Isola. Ma anche Taormina, detta la perla della Sicilia, incanta con la sua vista sul Mar Ionio e l’Etna.

Dunque ecco dove andare per un’indimenticabile fuga d’amore romantica ad un prezzo contenuto.

