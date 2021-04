La stragrande maggioranza delle donne desidera ciglia folte e lunghe. Persino le più fedeli al “nude look”. Anche chi non ama trucchi troppo complicati, infatti, spesso non rinuncia al mascara nella propria beauty routine quotidiana. Le ciglia volumizzate e allungate donano immediatamente un effetto più femminile, aprono l’occhio e lo definiscono, e questo fa sentire subito più belle e curate. Alcune donne nascono già con la fortuna di avere ciglia lunghe e voluminose. Ma ahimè, non tutte possono vantarsi di questo dono di madre natura. Molte di noi sono sempre alla ricerca del mascara dall’effetto migliore, che sia allungante; volumizzante; o che curvi le ciglia.

Con questo articolo cercheremo di suggerire un trucchetto in più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco svelate le 3 mosse per ottenere delle ciglia super volumizzate, con un prodotto che tutte abbiamo nel nostro beauty: la cipria.

La prima mossa è quella di incurvare le ciglia

La prima delle 3 mosse per ottenere delle ciglia super volumizzate è quella di incurvare le ciglia. Usare un piegaciglia è sempre una buona idea, soprattutto per coloro che non amano fare trucchi eccessivamente elaborati. Utilizzare un piegaciglia prima del mascara aprirà immediatamente lo sguardo. Attenzione però, il piegaciglia va utilizzato sempre e solo prima del mascara. Mai dopo! Se utilizzato dopo il mascara, si rischia di far venir via qualche ciuffetto di ciglia.

La seconda mossa è quella di applicare la cipria

La seconda mossa è quella che consideriamo indispensabile delle 3 mosse per ottenere delle ciglia super volumizzate. Ed è proprio questa, infatti, quella che farà la differenza. Applicare della cipria sulle nostre ciglia prima di applicare il consueto mascara è un trucco per ottenere delle ciglia più voluminose. La cipria donerà più struttura alla base delle nostre ciglia, e l’effetto del mascara sarà più volumizzante. Basta prendere lo scovolino di un vecchio mascara e lavarlo bene con acqua calda e sapone neutro. Con questo scovolino pulito potremo applicare la cipria sulle nostre ciglia. Basterà immergere lo scovolino nella polvere, battere via l’eccesso e poi pettinare le ciglia dalla base.

La cipria più adatta per questa operazione è quella trasparente libera. La cipria libera, infatti, è più semplice da utilizzare per questa occasione, ma qualunque altro tipo di cipria si presta all’operazione.

La terza mossa con il mascara

La terza mossa è ovviamente quella dell’applicazione del mascara.

Si può scegliere il tipo di mascara che si preferisce. Se vogliamo un effetto super volumizzato sarà meglio continuare su questa scia, scegliendone uno volumizzante. Ciò che conta è applicarlo con dei gesti a zig zag. In questa maniera eviteremo di far venir via la cipria e doneremo ancora più corpo alle ciglia.

Se vogliamo un effetto più drammatico, possiamo ripetere l’operazione. Non appena si sarà leggermente asciugata la prima passata di mascara, potremo applicare una seconda passata di cipria. Dopodiché, un’altra passata di mascara, finché non avremo ottenuto l’effetto che più desideriamo. La cipria può essere sostituita anche dal talco per neonati.