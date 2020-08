In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà perché dovreste avere in casa il talco per neonati. Infatti non è solamente utile all’igiene dei più piccoli ma può essere utilizzato in diversi modi nella vita quotidiana, sia in ambito casalingo che in quello della cura del corpo.

Sgrassare i capelli

Si ipotizzi una situazione nella quale vi sia l’improvvisa necessità di uscire di casa per recarsi, ad esempio, a lavoro. Guardandosi allo specchio, si nota però che anche se legati i capelli appaiono sporchi a tal punto da essere impresentabili. Come fare? Ricorrere al talco! Certamente non è uno shampoo a secco, però riesce a far apparire i capelli molto meno unti di quanto siano in realtà. Basta porre una noce di borotalco nella propria mano per poi distribuirla sul cuoio capelluto e spazzolarlo più volte. Attenzione a non usarne troppo! Rischiereste di ritrovarvi i capelli coperti da una polverina bianca che potrebbe essere facilmente scambiata per forfora!

Allontanare le formiche

Problemi con le formiche? Perché non usare il talco per risolverli? Ebbene sì, disporlo in angoli strategici della casa può aiutare a tenere lontani questi fastidiosi animaletti.

Dare volume alle ciglia

Applicare una piccola quantità di talco per neonati sulle ciglia prima di mettere il mascara aiuta a farle apparire più voluminose.

Evitare l’attrito delle gambe

Non è strano che col caldo si sperimenti la brutta sensazione derivata dallo sfrigolio delle gambe, che molto spesso uomini e donne a rinunciare a diversi capi di abbigliamento tipicamente estivi. Anche qui è il talco a venire in aiuto! Applicarne una noce sulle parti del corpo che tendono a fare attrito tra loro è un valido rimedio.

Rendere più efficace lo strappo della ceretta

Applicato prima della ceretta, il talco è utile ad asciugare la pelle. Con una pelle asciutta, l’epilazione rapida, più efficace e di conseguenza meno dolorosa.

Assorbire gli odori delle scarpe

Specialmente prima o dopo essere andati a fare jogging, disporre una noce di borotalco nei calzini o nelle scarpe aiuta a scacciare il cattivo odore dalle calzature o a prevenirlo.

Il talco è cancerogeno?

Negli ultimi anni è sempre più diffusa la tesi secondo la quale il talco sarebbe cancerogeno. Nel 2010 uno studio apparso sulla rivista scientifica Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention ha ipotizzato un collegamento tra il cancro alle parti intime e l’utilizzo del talco per neonati. Ma fino ad oggi non sono state riscontrate prove certe e scientifiche in proposito. Per cui non si può affermare con sicurezza che il talco causi il cancro. Infatti, il dermatologo Leonardo Celleno, direttore del Centro di ricerche cosmetologiche dell’Università Cattolico di Roma, si è detto non convinto di questa possibilità. Ha sottolineato infatti la mancanza di prove scientifiche a carico dell’accusa. Si parla inoltre della possibile presenza di amianto al suo interno. Questa è però assolutamente da escludere, almeno nel nostro continente. In Europa tutti quanti i prodotti a base di talco subiscono stretti controlli.

Tuttavia, la redazione di Proiezionidiborsa, dopo avervi illustrato perché dovreste avere in casa per il talco per neonati, vi proporrà una semplice ricetta per farne una confezione.

Come fare il talco in casa?

Ingredienti:

100 grammi di amido di mais; 50 grammi di bicarbonato di sodio; 20 gocce di olio

Procedura:

Versare l’amido di mais e il bicarbonato di sodio in un contenitore. Mischiarvi l’olio essenziale e mescolare. Frullare la miscela in un mixer fin quando non si polverizza. Trasferire la polvere in un contenitore asciutto e conservarlo in un luogo privo di umidità. Consumare il borotalco ottenuto in non più di tre mesi.

Che sia talco comprato o fai-da-te, ora non ci sono assolutamente dubbi sul perché dovreste avere in casa il talco per neonati.