Come ottenere piante sane, fiorite e che crescono in fretta? In molti pensano che il segreto sia il concime. Non è esattamente così. Il trucco per piante più rigogliose non è il fertilizzante ma questo test del terreno gratuito e semplicissimo. Ecco come realizzarlo.

Perché è importante fare un test per capire la composizione del terreno

Dare alle piante i nutrienti necessari è importante. Ecco perché chi ha un balcone o un giardino utilizza il fertilizzante. Ma spesso fa un errore a monte: non conosce la composizione del terreno. Testare il suolo è un passaggio fondamentale per capire come arricchirlo.

Infatti, la terra ha tre componenti:

a) l’argilla;

b) il limo;

c) la sabbia.

Per far sì che la crescita delle piante sia ottimale, deve esserci una specifica proporzione fra i tre elementi. Un terreno di qualità eccezionale è composto al 30% di argilla, al 40% di limo e al 40% di sabbia. Solo se si scopre questa percentuale, si può migliorare il suolo. E, di conseguenza, la crescita delle piante.

Come scoprire la composizione del terreno con il test a costo zero

L’idea di fare un test può spaventare il giardiniere in erba: sembra così complicata! In realtà, non serve acquistare alcuno strumento specifico né avere abilità avanzate. Infatti, il trucco per piante più rigogliose non è il fertilizzante ma questo test del terreno gratuito e semplicissimo. Per realizzarlo, basta un barattolo vuoto.

Ecco come realizzare un test del terreno con un barattolo:

a) riempire il barattolo per metà con della terra prelevata dal vaso o dal giardino;

b) aggiungere acqua fino a colmare il contenitore;

c) chiudere il barattolo e agitarlo vigorosamente per circa tre minuti;

d) lasciar riposare il barattolo per circa cinque ore.

Capire i risultati del test del barattolo e correre ai ripari

Trascorse 5 ore, osserviamo il barattolo. Noteremo che il terreno si è suddiviso in tre strati. Lo strato sul fondo del barattolo è la sabbia. Questo materiale, infatti, è il più pesante e ricco di sassi. In mezzo, troviamo il limo. Infine, in cima al barattolo, galleggerà l’argilla.

A questo punto, basta notare quali sono, più o meno, le proporzioni fra i tre materiali. Non occorre essere precisi, basta valutare a occhio. Se osserviamo il 30% di argilla, il 40% di limo e il 40% di sabbia, buone notizie! Significa che il terreno è perfetto.

Se, invece, gran parte del barattolo è occupato dal limo (oltre il 70%), siamo in presenza di un terreno limoso.

Una preponderanza di sabbia (oltre il 60%), indica invece un terreno cosiddetto sabbioso. Come correre ai ripari? Basta aggiungere materia organica, come compost o letame.

Se invece c’è troppa argilla, non serve aggiungere sabbia. Piuttosto, bisogna migliorare l’areazione del terreno.

Insomma, il trucco per piante più rigogliose non è il fertilizzante ma questo test del terreno gratuito e semplicissimo. Infatti, solo capendo le caratteristiche del suolo si può arricchirlo con il necessario.