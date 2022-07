Vestire alla moda significa mostrarsi trendy e stare al passo coi tempi. Ogni anno ci sono nuovi pezzi d’abbigliamento che escono in vetrina, mentre altri si riconfermano al top. Anche nel 2022 c’è un modello di calzatura che resta un must: sono gli intramontabili sandali alla schiava.

Da anni al centro dell’attenzione, rendono più elegante e raffinato ogni passo che facciamo. Ne esistono paia sia col tacco che bassi, per soddisfare ogni esigenza e gusto personale. Nonostante il fascino irresistibile di questi gioiellini, però, spesso non risulta propriamente facile indossarli.

Il problema starebbe appunto nell’allacciatura, non semplice per una mano poco esperta. Eppure, intrecciare correttamente i lacci sarebbe importante, per non far scivolare le calzature durante la camminata. A questo proposito esistono per fortuna 3 modi per legare i sandali alla schiava senza faticare.

Metodo standard

Se abbiamo scelto dei sandali senza tacco, possiamo optare per la classica allacciatura alta. Iniziamo a incrociare i lacci dal basso, appena sopra la caviglia. Basterà intrecciarli una sola volta. Proseguiamo nello stesso modo facendo più nodi, fino ad arrivare appena sotto al ginocchio. L’ultima legatura si potrà fare sia dietro che davanti.

Questo metodo è intuitivo e perfetto per chi non ha molta dimestichezza. Ma se avessimo un modello diverso di sandali o volessimo provare altre tecniche, ecco quali adottare.

3 modi per legare i sandali alla schiava con tacco e bassi oltre all’allacciatura al ginocchio

Un sistema comodo sia per i sandali con tacco che senza è quello dell’allacciatura a mezza altezza. Si tratta semplicemente di eseguire qualche intreccio a X per arrivare a metà polpaccio, terminando con un nodo sul davanti. È una soluzione comoda soprattutto per le tipologie con lacci in corda o stoffa, che scivolerebbero se arrivassero troppo in alto.

Una proposta ancora più intrigante e perfetta per le uscite galanti è quella di portare i lacci fin sopra il ginocchio. In questo modo trasformeremo come per magia i nostri sandali in calze chic. È un tipo di allacciatura che dà il meglio di sé sui modelli più alti.

Chi desidera alleggerire la fitta trama di intrecci che ha reso famose queste calzature, invece, potrebbe propendere per un sistema più immediato. Si tratta di eseguire solo quattro passi. Il primo incrocio lo effettueremo dietro la caviglia. Facciamo il successivo più in alto sul davanti, il terzo ancora sul retro e l’ultimo nuovamente sullo stinco, con un nodo finale posteriore.

I sandali alla schiava sono dunque in voga anche per questa stagione. E fanno elegantemente compagnia ad altre calzature comode da indossare in estate.

