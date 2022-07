Dopo anni in cui ci si vive serenamente, per molti arriva l’ora di mettere mano alla propria adorata casa. Nel senso che si sente il bisogno di modernizzarla o cambiarne l’aspetto, per darle un tocco di classe in più. Questo perché l’ambiente inizia a sembrare monotono o c’è qualcosa che non piace, a partire dall’ingresso.

Non appena si varca la soglia della porta, infatti, ci si fa una prima idea di come sia la casa. Per questo è importante mettere in risalto l’entrata sistemandola a dovere. Soprattutto se ciò che per primo vedono gli ospiti è una cucina piccola e modesta. Questo inconveniente capita soprattutto negli appartamenti, in cui i vari ambienti sembrano un tutt’uno privo di stile. Colpa anche delle soluzioni più recenti, quali open space e monolocali.

Per sapere come arredare e valorizzare l’ingresso di casa basterà seguire alcune pratiche soluzioni. Con qualche semplice aggiunta riusciremo a rinfrescarne l’aspetto e dargli un design nuovo e vincente. Sarà così d’effetto che chi vi entrerà per la prima volta ne rimarrà estasiato.

La prima idea che vogliamo fornire è molto semplice, ma particolarmente efficace. Si tratta di aggiungere un muretto divisorio che separi perfettamente gli ambienti della casa. Sarà utilissimo per chi, una volta rientrato dal lavoro, volesse appendere i vestiti e riporre tutto sul tavolino senza trovarsi direttamente in cucina. Per un miglior impatto estetico potremmo costruirne una parte in muratura e l’altra a specchio.

Come arredare e valorizzare l’ingresso di casa con 4 soluzioni originali per nascondere la cucina

Un ulteriore spunto potrebbe riguardare la sistemazione di una parete in cartongesso. È una soluzione ottimale per le abitazioni più spaziose, che nasconde la cucina interamente o almeno una sua parte. Coi modelli ad arco potremmo creare una sorta di corridoio divisorio. Oppure, potremmo posizionarne un blocco intero per separare totalmente l’ingresso dal resto della casa.

Se non volessimo servirci di metodi troppo invasivi, potremmo optare per una comoda anta scorrevole. È perfetta per i locali più piccoli e camufferà la cucina in un istante. Dovremo solamente installare una porta a scomparsa che renda invisibile la stanza quando entriamo in casa. Per dare maggiore sensazione di spazio potremmo scegliere una splendida porta a vetro, ideale per permettere alla luce di filtrare.

Infine, potrebbe piacerci molto l’idea di arredare con del mobilio. Posizionando un mobile elegante o una libreria all’ingresso attireremo l’attenzione su di essi, distogliendola dalla cucina. Insomma, non serve molto per migliorare l’entrata della nostra casa. E con qualche idea economica potremmo abbellire anche il giardino o altre aree dell’abitazione. Tutto quello che ci serve sono semplici spunti come quelli appena mostrati.

