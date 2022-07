Il trucco è una parte importantissima della nostra routine quotidiana. Non solo, il mondo della bellezza in generale ha molti trucchi per renderci più belli con la minima spesa. Dal farci una manicure completa in casa alle maschere fai da te, ci sono molti modi di risparmiare. Alcuni utilizzano addirittura prodotti inaspettati.

In questo caso parliamo dello scotch, presente in tutte le case. Non tutti sanno che questo economico prodotto potrebbe rivoluzionarci la vita. Infatti, lo scotch è molto utilizzato nel make up in diverse occasioni. Meglio ancora se si tratta di scotch carta, più delicato, ma non meno efficace. Per un trucco occhi e uno smalto perfetto utilizziamo lo scotch in modo creativo.

Un eyeliner invidiabile

Il primo utilizzo è quello di guida per l’applicazione dell’eyeliner. Infatti, possiamo applicare due strisce di scotch vicino agli occhi. Attacchiamoli in modo che siano in linea con l’angolazione dell’occhio. Poi applichiamo il nostro ombretto con un pennello da trucco e poi applichiamo l’eyeliner liquido. Togliamo lo scotch e noteremo come la nostra linea sarà precisa e priva di sbavature. Possiamo anche utilizzare due pezzi di scotch, creando un triangolo nell’angolo dell’occhio. Ci servirà solo riempirlo per ottenere un eyeliner perfetto.

Lo scotch, però, è anche utile per eliminare il trucco in eccesso. Se abbiamo sbagliato, utilizzando una quantità esagerata di prodotto. Questo potrebbe creare delle brutte chiazze di ombretto in alcune zone. Fortunatamente, la situazione non è irrecuperabile. Ci basterà applicare lo scotch nell’area dove abbiamo messo troppo trucco e poi toglierlo. Il prodotto rimarrà attaccato allo scotch, senza intaccare la base di fondotinta.

Per un trucco occhi e uno smalto perfetto utilizziamo questo prodotto presente in tutte le case

Inoltre, possiamo anche pulire i pennelli da trucco velocemente. Pulire e disinfettare regolarmente i pennelli è molto importante per evitare infezioni date dallo sporco. Se, però, i pennelli non sono troppo sudici e abbiamo bisogno di pulirli in fretta, possiamo usare lo scotch biadesivo. Mettiamone un pezzettino sulla mano e togliamo la parte protettiva superiore. Poi, passiamo le setole del pennello sullo scotch. Vedremo che i residui di ombretto rimarranno attaccati all’adesivo e il nostro pennello potrà essere riutilizzato.

Infine, con lo scotch possiamo anche eliminare le sbavature dello smalto. Per chi è un amante della manicure e della cura delle mani, questo metodo potrebbe essere davvero rivoluzionario. Possiamo applicare delle strisce di scotch attorno all’unghia, in modo da proteggere la pelle intorno. Stiamo attenti a coprire ogni bordo in modo da lasciare l’unghia libera. Infine, applichiamo lo smalto. Aspettiamo che si sia asciugato del tutto prima di togliere lo scotch, evitando di rovinarlo. Ecco che avremo ottenuto uno smalto perfetto e senza nessuna sbavatura.

Lettura consigliata

Per chi ha capelli grassi e sporchi dopo un giorno ecco 2 rimedi naturali più alcuni consigli per sgrassarli