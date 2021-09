Bere molto durante la giornata è una prerogativa ormai nota ai più anche se in tantissimi, soprattutto bambini e anziani, riescono a tener fede a questa raccomandazione. Il Ministero della Salute evidenzia come l’acqua sia coinvolta in quasi tutte le funzioni del corpo umano. Addirittura, l’EFSA (European Food Safety Authority) ha accertato un rapporto di causa effetto tra l’assunzione di acqua e il mantenimento quotidiano di attività fisiche e cognitive. Addirittura, la scarsa idratazione avrebbe ripercussioni anche sulla capacità di attenzione e concentrazione.

Inoltre, potrebbe portare diverse problematiche come colpi di calore e problemi ai reni. Per gli adulti la dose minima indispensabile è di 2 litri di acqua al giorno. Un’impresa impossibile ed eroica per molti ma che comunque è indispensabile per il mantenimento di uno stato di salute sano. In estate è più facile bere perché le alte temperature e la sudorazione ci fanno avvertire maggiore sete. Col freddo la situazione cambia e bere senza sentirne la necessità, a volte può essere veramente duro.

3 modi per idratarci in autunno quando il corpo è in affanno e non avvertiamo sete

Dobbiamo trovare comunque il modo per assumere liquidi anche durante le stagioni autunno inverno e possiamo ricorrere a:

tisane calde, tè e infusi;

frutta di stagione;

frullati.

Queste tre azioni congiunte, distanziate nell’assunzione durante il giorno, possono aiutarci a raggiungere la soglia dei 2 litri di liquidi al giorno. Quantità di cui necessita il nostro organismo.

Le tisane nella nostra classifica rappresentano il primo dei 3 modi per idratarci in autunno quando il corpo è in affanno e non avvertiamo sete. In commercio davvero c’è di tutto quindi possiamo scegliere tra numerose proposte e per inseguire diversi benefici: depurativi, rilassanti, energizzanti, digestivi e altro ancora.

La frutta di stagione

La frutta fresca contiene molta acqua oltre che sali minerali e vitamine. Quindi un consumo regolare di frutta durante il giorno rappresenta una man forte per il raggiungimento del nostro obiettivo.

Frullati

Ma anche centrifugati, frappè e spremute rappresentano degli ottimi break per idratarci con gusto in modo sano e nutriente. Ovviamente sia per i frullati che per la frutta di stagione se abbiamo problemi particolari di salute, è meglio rapportarci con il nostro medico per definire le quantità giuste.

Un consiglio

Poniamo sulla nostra scrivania una bottiglia d’acqua così da tenere in mente di dover versare in un bicchiere e sorseggiare di tanto in tanto. Rappresenta un promemoria utile. Evitiamo invece bevande gassate o zuccherate perché ricchissime di calorie.