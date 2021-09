Se siamo sempre di fretta, la colazione è il pasto che più di tutti ne subisce le conseguenze. Spesso quando non abbiamo la possibilità di preparare una colazione sana finiamo per consumare ogni giorno la stessa cosa. In particolare i cibi molto processati non fanno bene alla nostra salute se consumati in eccesso e tutti i giorni.

Ma come possiamo fare una colazione sana anche se non abbiamo il tempo di prepararla tutti i giorni? La soluzione è semplice: possiamo prepararla la sera prima, così ce l’avremo pronta prima di uscire di casa la mattina seguente. Vediamo come.

Tre idee per colazioni sane e nutrienti da preparare il giorno prima

Non è vero che una colazione fresca e sana debba per forza essere preparata all’ultimo momento. Possiamo anche prepararla con calma il giorno prima. Anzi, alcune colazioni sono anche più buone se preparate il giorno prima. Vediamo qualche trucco per velocizzare i tempi senza mai rinunciare a una colazione ricca, sana e nutriente.

Ecco tre alternative sane e pratiche da preparare in anticipo e gustare la mattina senza sprechi di tempo!

Porridge senza cottura con frutta fresca e semi

Il porridge si può preparare anche senza cuocerlo, basta prepararlo la sera prima e lasciarlo tutta la notte in frigo. È quello che nei paesi anglosassoni si chiama ‘overnight oats’. Prepararlo è facilissimo. Prendiamo dei fiocchi d’avena, del latte (anche vegetale) e sbizzarriamoci con i nostri ingredienti preferiti. Scegliamo frutta fresca e secca, semi, ma anche sciroppo d’acero o burro di arachidi per una colazione sostanziosa.

A titolo di esempio, possiamo preparare il porridge senza cottura in questo modo. Mettiamo l’avena in un vasetto, ricopriamola con latte di soia, aggiungiamo del cacao, dei semi di chia, e un cucchiaio di sciroppo d’acero.

Lasciamolo riposare tutta la notte.

La mattina dopo aggiungiamo noci, anacardi e nocciole, lamponi, e mirtilli. Buona colazione!

Ciotola di yogurt con frutta

Yogurt e frutta è la colazione salutare e mediterranea per eccellenza. Prepararla la sera prima è una passeggiata. Affettiamo la nostra frutta preferita e mettiamola in un contenitore a tenuta stagna nel frigo. Il giorno dopo basterà aprire un barattolo di yogurt e versarci dentro la frutta già tagliata con l’aggiunta di un cucchiaino di miele. Un trucchetto per non far annerire mele e banane tagliate: basta cospargerle con qualche goccia di limone.

Per questa colazione è perfetto lo yogurt greco. Lo yogurt greco è ideale da mangiare anche tutti i giorni.

Smoothie rinforzato

Chi l’ha detto che gli smoothie non si possono preparare il giorno prima? In realtà si può, e si tratta di una colazione comodissima perché possiamo consumarla con una cannuccia anche quando siamo già fuori casa. Rinforziamo il nostro smoothie con datteri, burro d’arachidi o semi per una colazione veramente completa.

Ecco tre idee per colazioni sane e nutrienti da preparare il giorno prima, che ci permetteranno di mangiare in modo sano ed equilibrato risparmiando tempo.