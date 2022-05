Per iniziare un nuovo hobby non è mai troppo tardi e tra questi potrebbe esserci proprio il riciclo creativo. “Riciclare” significa recuperare materiali e oggetti che a prima vista possono sembrare di scarto; “creativo” significa farlo in maniera fantasiosa. Se ci stessimo chiedendo perché cimentarci in questo passatempo, aperto anche a chi non ha grossa manualità, i motivi potrebbero essere più d’uno.

Certamente possiamo divertirci, svagare la mente e persino rilassarci. Poi, potremmo fare del bene all’ambiente, evitandogli una carrellata di “rifiuti” recuperati direttamente dalla nostra casa, ma anche al portafogli. Infatti, senza neanche immaginarlo, potremmo già avare quegli oggetti o mobili che avremmo voluto o dovuto comprare. Per metterli in uso basterebbe solo attivare la fantastica trasformazione che è alla base ed è il risultato del riciclo creativo.

In questo processo potrebbe essere coinvolto qualsiasi materiale e qualsiasi oggetto vintage o semplicemente vecchio. Molto gettonate sono anche le stoffe, come i centrini all’uncinetto e i merletti oppure, sempre restando all’interno della categoria, i tovaglioli coordinati alle tovaglie da corredo.

3 modi originali per riciclare i tovaglioli di stoffa trasformandoli in oggetti utili per la casa senza usare ago e filo

Con questi quadrati di stoffa, a volta anche preziosa e ricamata, potremmo davvero sbizzarrirci e senza essere neanche abili nell’arte del cucito. Infatti, i tre progetti di riciclo creativo che li vedono protagonisti non mettono a rischio le nostre mani con ago e filo.

Il primo di questi è davvero semplicissimo ma ci porterà a realizzare un oggetto incredibilmente utile. Stiamo parlando di quei sacchettini profumati da poter disseminare tra armadi, cassetti e scarpiere, tenere in macchina o lasciare all’ingresso e in bagno.

Per farli iniziamo aprendo per bene il tovagliolo e posizionando al centro 2-3 cucchiai di riso oppure un po’ di ovatta o noccioli di ciliegia. Poi, versiamo 5 gocce di olio essenziale a piacere e chiudiamo formando un fagottino, riunendo al centro i quattro pizzi. Per completare, fissiamo prima con un elastico e poi con un nastrino in pendant.

Progetto numero 2

Il secondo progetto creativo ci porterà a realizzare un oggetto utile per la cucina e cioè una presina. Per farla abbiamo bisogno di due tovaglioli da ritagliare della grandezza media di una presina, dandogli una forma tondeggiante o quadrata.

Al centro, tra i due tovaglioli, disponiamo un pezzo di spugna molto sottile e di dimensione leggermente più piccola. Poi, incolliamo i due tovaglioli usando della colla specifica per tessuti, cospargendola lungo tutti i bordi. Per completare, rivestiamoli usando un nastrino da fissare sempre con la colla.

Progetto numero 3

Infine, da un tovagliolo possiamo realizzare dei ferma-tenda, utili per ogni stanza della casa. Per farli iniziamo tagliando un tovagliolo a metà e ripiegando ogni metà, incollandola con la colla per tessuti, per ricavare due fettucce rettangolari.

Poi, completiamo il lavoro fissando al centro dei lati più corti due piccole calamite, una a destra e una a sinistra, usando della colla a caldo. Allora, ecco qui i 3 modi originali per riciclare i tovaglioli di stoffa e rimetterli in uso in maniera decisamente più pratica.

Lettura consigliata

Invece delle solite fioriere ecco 4 idee creative per recuperare vecchie sedie in legno arredando la casa con stile