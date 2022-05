Se non sappiamo dove andare il 2 giugno scegliamo queste destinazioni da record che celebrano arte e natura

Giugno è ormai alle porte ed è inevitabile cominciare a percepire molto più intensamente l’invitante profumino delle vacanze estive verso cui nutriamo tanta aspettativa.

Certo, per molti di noi sono ancora parecchio lontane, visto che le ferie potrebbero essere state fissate tra luglio e agosto.

Per fortuna, però, oltre ai consueti fine settimana, per godere di un assaggio d’estate c’è anche il ponte del 2 giugno a darci una mano.

Quest’anno cadrà di giovedì e dunque tanti avranno l’occasione di allungare il weekend e assaporare una mini vacanza che anticipi quelle ufficiali.

Anche in questo caso, però, la scelta della destinazione potrebbe essere problematica e forse alcuni potrebbero perdersi nella ricerca, finendo per non prenotare nulla.

Questo non significa, tuttavia, perdere l’opportunità di scoprire posti suggestivi e magari poco conosciuti, da visitare anche in giornata.

Ad esempio, se non sappiamo dove andare il 2 giugno, lasciamoci ispirare da questi suggerimenti di itinerario un po’ diversi dalla classica gita al mare.

Nello specifico, visto che stiamo gradualmente abbandonando la mascherina, sarebbe una gioia poter respirare a pieni polmoni in mezzo alla natura.

Al di là delle tradizionali escursioni e percorsi di trekking, non dovremmo sottovalutare un angolo di verde come quello che si trova a Torino.

Oltre alle varie attrattive artistiche che la città è solita offrire, sarebbe interessante visitare il giardino pensile realizzato sul tetto del celebre Lingotto.

Si trova a circa 28 metri d’altezza e ospita almeno 40.000 esemplari di piante tra le più disparate: un vero e proprio parco sospeso.

A corredo della vegetazione non mancano naturalmente installazioni, opere e statue di altrettanto varia provenienza.

Tra l’altro, ricordiamoci che sempre in Piemonte si trovano un canyon e una grande muraglia che nulla hanno da invidiare ai loro corrispettivi esteri.

Se non sappiamo dove andare il 2 giugno scegliamo queste destinazioni da record che celebrano arte e natura

Dobbiamo invece fare tappa vicino a Roma, e più precisamente in provincia di Frosinone, per scoprire il giardino pensile più alto d’Europa.

La peculiarità maggiore dell’attrazione è proprio l’altezza, che consente alla vista di godere di uno spettacolo senza precedenti.

Situato a 800 metri sul livello del mare, il giardino offre una veduta sull’intero paesaggio della Ciociaria, in cui si intravedono ben 45 paesi.

Lettura consigliata

Per una fuga al mare in giornata senza spendere troppo scegliamo questa città baciata dal sole e ricca d’arte