Sembra scontato sentirsi a proprio agio in casa propria eppure non lo è. Non basta chiamare uno spazio “casa” perché questo possa farci sentire bene davvero. In molti appartamenti vengono ignorati aspetti importanti come la luce, la temperatura, il colore giusto, elementi che si possono usare nel modo migliore indipendentemente dalla disponibilità economica.

Per sentirsi bene occorre progettare uno spazio senza sforare il budget, adatto alle nostre esigenze quotidiane e alla nostra sensibilità. Si potrebbe così creare un ambiente armonioso, accogliente e ben studiato.

La prima cosa da fare è porsi delle domande

Quanti di noi si sono chiesti prima di arredare uno spazio, quali siano i primi passi per un restyling economico. Il che sta a sottintendere che dobbiamo progettare un ambiente sulla base delle nostre abitudini. Non basta inserire in una stanza quello che ci attira esteticamente. Cosa vogliamo ottenere da un certo ambiente? Cosa deve evocare e con chi lo vogliamo condividere? Quindi se si è un’abile cuoca che ama la compagnia si punterà sulla cucina come ambiente principale. Chi predilige la lettura di un buon libro farà del salotto l’angolo comfort dove sprofondare su comodi divani. E ancora, gli amanti degli animali studieranno spazi adatti al gioco con il proprio cane o gatto.

Fondamentale, quindi, non perdere il senso pratico delle cose a favore del lato estetico. Potrebbe essere perciò utile creare uno schema da seguire per diventare l’interior designer della propria casa.

I primi passi per un restyling economico della propria casa

Procurarsi carta e penna per:

buttare giù una lista delle attività che si vuole svolgere in una determinata stanza della casa (stare in compagnia di amici, ascoltare musica, dedicarsi ad un hobby, guardare film ecc.);

raccogliere più immagini possibili di ambienti che piacciono, che suscitano emozioni positive e sono adatte all’attività che si vuole svolgere nel proprio spazio;

una volta raccolte tutte le immagini occorrerà capire qual è il filo conduttore di queste foto e quale l’elemento che le accomuna. Potrebbe essere un particolare tipo di illuminazione, un colore, uno stile di arredamento;

di tutte le foto raccolte sceglierne tre come base di partenza ed evitare dispersione di attenzione;

scrivere su un foglio cosa piace di queste tre immagini;

scrivere anche la somma di denaro a disposizione per capire concretamente dove acquistare suppellettili e materiali utili allo scopo;

stilare una lista di quegli oggetti che vorremmo non vedere in casa nostra per evitare di ritrovarceli attorno;

Adesso che lo schema è pronto, si può iniziare a portare avanti concretamente il progetto di restyling, con chiari scopi, gusti e obiettivi da raggiungere per creare uno spazio equilibrato e armonioso a propria misura.

Approfondimento

Scegliere il colore delle pareti del soggiorno e abbinarlo all’arredamento è semplicissimo con queste idee di tendenza