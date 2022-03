Probabilmente chiunque ha un vecchio servizio da tè o caffè conservato da qualche parte, mai usato oppure uscito pochissime volte dalla credenza.

Se ci chiedessero perché magari risponderemmo che l’abbiamo ereditato dalle nonne oppure che ci sembra demodé, il che non è sempre sinonimo di bellezza vintage.

Tuttavia, molto spesso, questo servizio non sta solo soletto chiuso negli stipetti.

Al suo fianco, negli anni, si viene a creare quello degli oggetti misteriosamente spaiati o rotti, ma anche semplicemente scheggiati.

In un momento in cui la voglia di sbarazzare prende il sopravvento potremmo pensare di buttare tutto e guadagnare finalmente un po’ di spazio prezioso.

Però, potremmo salvare dalla pattumiera almeno qualche pezzo, che da superfluo potrebbe diventare utile, ricevendo in più una pioggia di completi da parenti e amici.

Come fare?

In nostro soccorso arriva l’arte del riciclo creativo in grado di trasformare quelli che consideriamo rifiuti in oggetti unici e belli.

Come riciclare vecchie tazze, tazzine da caffè e piattini, anche rotti e spaiati, creando 4 utilissimi oggetti d’effetto per la casa

Con tazze, tazzine e piatti di ceramica o porcellana, salvati dal cestino dell’immondizia e dall’oblio della credenza, possiamo veramente sbizzarrirci.

Per realizzare i primi tre lavori ci servirà solamente della colla a caldo e il gioco è fatto.

Innanzitutto, utilizzando una tazza da tè e un piatto ampio, non per forza proveniente dallo stesso servizio, potremmo creare un’alzatina.

Su questa potremmo disporre torte salate e dolci, muffin, biscotti, tartine o altre idee per il momento dell’aperitivo, dell’antipasto o della merenda.

Per realizzarla basta:

capovolgere la tazza a testa in giù;

mettere un po’ di colla a caldo sul bordo del fondo;

incollare sopra il piatto.

Sfruttando questa stessa tecnica, ma con un piattino decisamente più piccolo, potremmo creare un fantastico portacandele.

Possiamo realizzarne anche più d’uno e disporli su un mobile in legno, come punto luce davvero magico, oppure come centrotavola.

Invece, se avessimo a disposizione più piatti e tazzine potremmo creare un’alzatina multiuso e a più piani.

Un primo modello parte da una base formata da un piatto più ampio su cui possiamo incollare in successione:

una tazza;

un piattino;

una tazza;

un altro piattino;

un’altra tazza.

Un secondo modello, invece, alterna tazze e piattini disponendo come ultimo pezzo proprio un piattino.

Un’alzatina del genere potremmo utilizzarla per caramelle, cioccolatini o pasticceria mignon.

In realtà, sarebbe perfetta anche come svuota tasche o porta gioielli.

In giardino

Quindi, ecco come riciclare vecchie tazze, tazzine da caffè ma anche piatti.

Però, il nostro servizio può trovare posto anche nelle zone esterne di casa.

Per esempio, possiamo creare una deliziosa ed elegante mangiatoia per gli uccelli.

Per farla dobbiamo incollare una tazza su un piattino, mettendola coricata in modo che il manico sia rivolto verso l’alto.

Proprio il manico ci servirà come gancio dove far passare un pezzo di spago per fissare la mangiatoia a un albero o dove preferiamo.

Infine, versiamo del mangime, dentro e fuori la tazza, e gli uccellini ci ringrazieranno.

