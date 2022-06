L’estate non è ancora arrivata ufficialmente ma la stessa cosa non può dirsi del caldo afoso. Le temperature delle ultime settimane hanno registrato livelli da capogiro e il fresco sembra ormai un miraggio. Ecco, allora, che per trovare un po’ di refrigerio si corre ai ripari utilizzando il condizionatore. Tuttavia questo è un elettrodomestico che, seppure garantisca di trovare un po’ di fresco sollievo, gonfia la bolletta della luce. Eppure esiste un segreto per stare più freschi in casa con il condizionatore riducendo i consumi energetici.

Non tutti lo ricordano

Più volte abbiamo suggerito dei consigli pratici per migliorare i consumi in casa e guadagnare in efficienza.

Questo non vuol dire rinunciare alle comodità della vita moderna, piuttosto, sapersene prendere cura. Ad esempio con la lavatrice, tutti sappiamo quanto sia importante un’adeguata manutenzione per ottenere un bucato più pulito e profumato.

Il condizionatore non fa differenza ed è indispensabile compiere alcune sagge mosse per migliorarne l’efficienza e consumi. Così come per la lavatrice, anche per il condizionatore è indispensabile la pulizia dei filtri.

Se siamo soliti utilizzare il condizionatore spesso questo accumulerà al suo interno sporco, polvere e pollini. La pulizia dei filtri pertanto risulta non solo utile per un risparmio in bolletta, ma anche per la nostra salute. la polvere infatti ne inibisce il funzionamento costringendo ad un maggiore sforzo energetico. Ma come possiamo eseguire correttamente la pulizia dei filtri del condizionatore?

Per stare più freschi in casa con il condizionatore e risparmiare sulla bolletta ecco cosa molti dimenticano

Nella parte inferiore del condizionatore, generalmente, sono poste delle piccole leve attraverso le quali è possibile rimuovere i filtri. Questi andranno semplicemente smontati per poi essere poi passati sotto acqua corrente. È possibile utilizzare anche prodotti naturali per la pulizia dei filtri. Ad esempio possiamo lasciare in ammollo il filtro in una soluzione di acqua e aceto. Questo consentirà, oltre a rimuovere le impurità, di disinfettare il filtro. Al termine dell’operazione asciughiamo con cura, magari utilizzando un phon per rimuovere fino all’ultimo granello di polvere. Quando il filtro sarà ben asciutto potremo rimontarlo e procedere con il normale utilizzo.

Un semplice gesto che può fare una grande differenza.

Tuttavia, se proprio non volessimo utilizzare strumenti di refrigerio come condizionatore o ventilatore, potremmo mettere in pratica altri semplici trucchi.

