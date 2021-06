In questo periodo, tutti abbiamo una piantina di basilico che troneggia nelle case. Le sue foglie sono un tesoro prezioso in cucina. Il classico pesto alla genovese le vede protagoniste indiscusse. Il sugo di pomodoro si trasforma con l’aggiunta di qualche foglia di basilico fresco. Anche le verdure acquistano un tipico sapore estivo quando vengono aromatizzate con le foglie fresche di questa piantina. Tuttavia accade spesso che qualche ospite indesiderato, soprattutto quando cala il buio, faccia visita alle nostre piantine e le divori.

Vediamo quindi 3 metodi naturali stupefacenti per proteggere il basilico dalle lumache a costo zero.

Come fare ad accorgersi delle lumache

E lumache sono dei piccoli animaletti molli il cui corpo è ricoperto da un muco viscoso. Proliferano particolarmente nei terreni umidi. Le notti, soprattutto dopo i giorni di pioggia, si dedicano alla ricerca di cibo. Le foglie di basilico fresche sono fra i loro alimenti preferiti.

I segni che lasciano dopo il loro passaggio sono molto chiari. Troveremo le foglie rosicchiate ed una scia di muco lucida e viscida che indica il percorso fatto dalle lumache.

Anziché ricorrere all’utilizzo di pesticidi possiamo utilizzare 3 metodi naturali stupefacenti per proteggere il basilico dalle lumache a costo zero. I prodotti chimici, infatti, oltre ad allontanare i parassiti, possono contaminare anche le foglie di cui poi ci cibiamo.

Crusca o Birra

Ebbene, riempiamo una ciotola con della crusca. Posizioniamola nel vaso del basilico. Le lumache sono particolarmente ghiotte di questo cereali. Una volta scovata a ciotola quindi si butteranno a capofitto per cibarsene. Non intaccheranno quindi le foglie del basilico. Stessa soluzione si può adottare mettendo un bicchiere colmo di birra. Alcuni fanno in modo di posizionare il bordo del bicchiere a filo del terreno. In questa maniera gli animaletti si tufferanno nella birra, ma difficilmente poi riusciranno a non affogare nel liquido.

I fondi di caffè

L’ultimo metodo che vogliamo condividere con i nostri Lettori tende a dissuadere le lumache dall’avvicinarsi alla nostra pianta. Basterà dunque spargere dei fondi di caffè sul terreno e sulle foglie. L’odore di questa polvere terrà ben lontane i viscidi animaletti.

Approfondimento

