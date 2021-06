Gli internauti sono dappertutto. Siti, e-mail, lavoro, studio, social network. L’innovazione va avanti spedita, senza intoppi e senza freni. Il digitale avanza sempre più.

In tale contesto, però, sorgono delle nuove problematiche di cui non eravamo a conoscenza.

Non tutti sanno che navigare in Internet inquina l’ambiente in questo modo ma ecco cosa possiamo fare per ridurre tale problematica

Navigare in Internet produce CO2.

Pochi si fermano a riflettere. Può sembrare un’affermazione bizzarra e inverosimile ma navigare in Internet produce CO2. Ma come è possibile? Beh, il mondo digitale non è completamente etereo. C’è molto di fisico. Server, cavi di linea, trasmettitori, archivi.

Tutte le componenti fisiche contemplano un trasporto e un assemblaggio. C’è bisogno di energia per far funzionare il tutto.

Ogni ricerca che si fa su Google può produrre circa 10 grammi di anidride carbonica. Così come una mail, un gioco online, una chat. Ciò è molto dannoso per l’ambiente.

Comportamenti virtuosi che tutti possono adottare

Per aiutare il nostro pianeta è necessario adottare dei comportamenti virtuosi. Adesso sappiamo che mandare una mail è quasi come buttare un rifiuto a terra. Nessuno farebbe una cosa del genere nel 2021. È importante, quindi, essere più consapevoli.

Il modo migliore per inquinare meno è comprimere il più possibile i files. WinRAR e WinZip ci aiutano in questo senso.

Se non è strettamente necessario, si suggerisce di non appesantire i documenti con immagini o link.

Si consiglia di mandare delle mail solo se non si può fare a meno. Abusare della posta elettronica è come abusare dell’ambiente.

È preferibile non utilizzare troppo il cloud per immagazzinare dati. Gli hard disk esterni hanno la stessa funzione ma sono più ecologici.

Invece di consultare gli allegati su Internet, è meglio scaricarli. In tal modo si eviteranno operazioni non essenziali.

Spegnere computer, infine, è un accorgimento ovvio ma che non tutti mettono in atto.