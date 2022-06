3 mete italiane low cost per le vacanze estive con bambini al mare e non solo che faranno impazzire anche i grandi

Il solstizio del 21 giugno segna l’inizio della stagione balneare. Per molti di noi è finalmente arrivato il momento delle meritate vacanze e di cercare la destinazione perfetta per le nostre esigenze. Un’impresa che potrebbe rivelarsi non semplicissima se abbiamo dei bambini o dei nipoti. Per fortuna l’Italia offre possibilità infinite e luoghi meravigliosi tutti da scoprire, tra piscine naturali, spiagge incontaminate e borghi da sogno. Ed ecco 3 mete italiane low cost per le vacanze con i bambini che sono adatte anche ai più grandi. Probabilmente ci stupiremo scoprendo che il mare non è l’unica scelta che abbiamo a disposizione.

Castiglion della Pescaia è un luogo magico per grandi e piccini

La Toscana è famosa per i suoi borghi, per le sue spiagge e per le sue calette incontaminate ambite dagli amanti delle immersioni. E c’è un paesino che mette insieme tutto questo, che è perfetto per i bambini e che offre prezzi decisamente contenuti.

Stiamo parlando di Castiglion della Pescaia, in provincia di Grosseto. Un vero paradiso circondato da boschi e natura incontaminata a picco sul mare e che regala panorami da sogno. E non manca neanche il collegamento al mare con una spiaggia poco frequentata con acque cristalline e poco profonde.

San Teodoro è la spiaggia perfetta per i bambini

Una delle mete turistiche più ambite del Mondo è sicuramente la Sardegna. Un’isola incredibile che purtroppo presenta molti luoghi difficili da raggiungere se abbiamo i bambini con noi. Questo non significa che dobbiamo rinunciare ad ammirarla. Basta scegliere il luogo giusto. Ad esempio possiamo prenotare le vacanze a San Teodoro, località Bandiera Verde e spiaggia tra le più belle d’Italia. La troveremo nel cuore della Gallura e ci offrirà un litorale lunghissimo con un mare limpido e un contorno di splendido verde. In più ci sono lunghissimi tratti di spiaggia libera in cui non spenderemo un euro.

3 mete italiane low cost per le vacanze estive con bambini al mare e non solo che faranno impazzire anche i grandi

Chi ha detto che in estate le uniche mete possibili sono il mare e la montagna? Esiste un’alternativa altrettanto valida. Stiamo parlando dei laghi, destinazioni sempre più ambite da chi cerca pace e tranquillità.

Tra i laghi italiani ce n’è uno perfetto per portare in vacanza i più piccoli. Stiamo parlando del Lago di Mergozzo, nel cuore del Piemonte. Sulle sue sponde potremo divertirci col campeggio, rilassarci e fare un bagno nelle acque basse e pulite. E se tra un bagno e l’altro abbiamo voglia di esplorare i dintorni siamo estremamente fortunati. A pochi chilometri troveremo le splendide Verbania e Arona e le suggestive isole Borromee.

