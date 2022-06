Nel grande settore della Borsa che va sotto il nome di Filiera di fabbricazione che comprende oltre 50 titoli, LUVE occupa un posto di rilievo. Nell’ultimo anno, infatti, solo 13 azioni hanno avuto un rendimento positivo e tra queste troviamo LUVE che si colloca all’ottavo posto di questa speciale classifica dominata da GEL. Da inizio anno, invece, le cose vanno peggio. Il titolo, infatti, ha perso il 20% circa, impelagato come è in una lunghissima fase laterale. A questo punto il titolo LUVE quando uscirà dalla lunga fase laterale in corso da 3 mesi?

I problemi di LUVE sono iniziati a dicembre 2021 dopo avere segnato il massimo storico in area 25,30 euro. Da quel punto è iniziato un ribasso che ha portato a una discesa dei prezzi di oltre il 40%. Discesa che si è completata a fine marzo quando è scattato un segnale del BottomHunter che ha portato a un interessante rialzo di oltre il 50%. Da quel punto in poi, però, le quotazioni hanno iniziato a muoversi all’interno del trading range 18,22 euro – 21,02 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe imprimere una svolta direzionale alle quotazioni di LUVE.

Al ribasso lo scenario più probabile è quello tracciato in figura. In questo caso la rottura del supporto in area 18,22 euro potrebbe portare al raggiungimento del II obiettivo naturale in area 13,69 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 9,16 euro.

Al rialzo fare una proiezione rialzista è, in questo momento molto complicato in quanto l’inversione rialzista non c’è ancora stata. Tuttavia, si può immaginare che l’obiettivo più probabile sia localizzato in area 25 euro. Oltre questo livello, poi, non potrebbero essere esclusi scenari che vedono il raggiungimento di area 35 euro.

Il titolo LUVE quando uscirà dalla lunga fase laterale in corso da 3 mesi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo LUVE (MILLUVE) ha chiuso la seduta del 22 giugno in ribasso del 2,72% rispetto alla seduta precedente a quota 5,69 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

