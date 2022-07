La Calabria è forse la più emergente tra le regioni italiane in cui andare in vacanza. Un po’ perché si sta scoprendo la sua straordinaria bellezza. Un po’ perché di molti altri territori si conoscono già le virtù. E, a ben guardare il territorio calabrese, c’è la sensazione che questa tendenza sia assolutamente meritata.

Tutti o quasi conoscono Scilla e Tropea. Due luoghi straordinari, che coniugano bellezza del borgo a spiagge meravigliose. E infatti il consiglio è quello di andarci al più presto possibile per chi non ci fosse mai stato.

Ma c’è anche altro per chi volesse conoscere nuove località di mare. La Calabria, avendo quasi 800 chilometri di coste, offre davvero una lunga serie di risposte a chi cerca luoghi alternativi.

3 località in cui andare al mare in Calabria che non siano Scilla o Tropea

Per chi volesse una situazione sul versante tirrenico, si può puntare su Amantea. Il litorale di questo comune della provincia di Cosenza si caratterizza per ampiezza e lunghezza. La spiaggia è molto apprezzata dai bagnanti e il mare è cristallino. I tramonti di questa zona piacciono molto a chiunque ci sia stato almeno una volta.

Spostandosi, invece, sulla zona jonica merita una menzione speciale Trebisacce. Si trova nel Nord est della Calabria, quasi al confine con la Basilicata. Sabbia chiara e mare azzurro trasparente rendono questo luogo la destinazione ideale per chi cerca una tranquilla vacanza al mare.

Al mare in Calabria: c’è il Mar Jonio e il Tirreno

Restando dalla parte jonica della Calabria, ma andando molto più a Sud, si trova Caulonia. Nel 2022 ha ricevuto la Bandiera Blu, a testimonianza di quanto a quelle latitudini si trovino spiagge che non temono confronti con località molto più blasonate a livello internazionale.

Questo comune, tra l’altro, si trova in una zona in forte espansione turistica. Sempre nel 2022, ad esempio, la vicina Roccella (altra Bandiera Blu) ha acquisito grande rilevanza. Oltre alla sua bellezza, ha proposto un calendario di concerti e spettacoli di assoluto livello.

Caulonia, tra l’altro, è in provincia di Reggio Calabria. Un territorio che ha la caratteristica di avere spiagge e montagne davvero vicine. Una peculiarità che lo rende una destinazione ideale per quanti puntano a vacanze in cui godere di entrambe le tipologie di situazioni.

Queste sono solo 3 località in cui andare al mare in Calabria, ma se ne potrebbero citare davvero tante altre.

Un territorio con un’estensione costiera così importante, riserva centinaia di spiagge (anche e soprattutto libere) in cui ognuno può trovare ciò che cerca. L’ideale è alloggiare in un luogo strategico e visitarne quante più possibili. Anche perché molte volte, un dopo l’altro e a brevi distanze, si trovano diverse località.

