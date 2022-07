Quando è il momento di andare in vacanza in estate i dubbi possono essere diversi. Meglio l’intramontabile fascino del mare o il fresco e la tranquillità della montagna? Di fronte a questa domanda spesso si è obbligati a decidere se andare in una direzione o in un’altra.

Non tutti, però, sanno che ci sono dei luoghi in Italia dove la distanza tra le 2 opportunità è davvero minima. Si tratta di soluzioni che, per intendersi, consentono in poco tempo di spostarsi dalla spiaggia al godere di una natura montana straordinaria. Questo fa sì che valga la pena prendere in considerazione l’idea di andare, prima o poi, a visitarle.

La possibilità di non scegliere

E allora ecco dove si può andare in vacanza in Italia, non dovendo scegliere tra mare e montagna. Magari organizzando un periodo di ferie che contempli entrambe le destinazioni.

Accade nella zona di Reggio Calabria, nell’estremo lembo della Penisola. Una parte del Paese che, oltre a regalare tramonti straordinari dove il sole va a riposare dietro le dirimpettaie montagne siciliane, ha molto altro.

Non tutti, infatti, potrebbero sapere che in circa 40 minuti dalla costa si possono raggiungere velocemente diverse località del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un massiccio che, nella sua vetta massima, sfiora i 2.000 metri. E se, ad esempio, luoghi come la spiaggia di Scilla non hanno bisogno di presentazioni, capita che non si sappia abbastanza su questa straordinario territorio montuoso.

Ecco dove si può andare in vacanza in Italia al mare e in montagna contemporaneamente

La vicinanza con il mare, tra l’altro, è anche uno di quei tratti distintivi della zona. Da altezze importanti si scorge la costa. D’inverno, si può sciare guardando lo Stretto, la Sicilia e le Isole Eolie all’orizzonte.

Accade a Gambarie d’Aspromonte, nel Comune di Santo Stefano, e chiunque ci sia stato avrà notato la straordinarietà della cosa.

Il Parco Nazionale occupa buona parte del territorio “interno” della città di Reggio Calabria. Quest’ultima è bagnata dalle acque del Tirreno che si mischiano a quelle dello Ionio, proprio dove Calabria e Sicilia si guardano.

Il Parco comprende ben 37 comuni con tanti borghi straordinari da visitare. Come se quanto scritto non bastasse, ovviamente, anche la flora e la fauna a rendono uniche questa zona.

Ci sono, inoltre, diversi sentieri naturalistici che meritano attenzione, per non parlare ovviamente delle straordinarie tradizioni gastronomiche. E, a fargli da cornice, ci sono decine di località di mare bellissime. Tra queste si può citare, ad esempio, Palmi. Ma l’elenco sarebbe davvero lungo.

A quelle latitudini, dunque, non è necessario scegliere se andare in vacanza al mare o in montagna. Si possono avere entrambe le cose.

