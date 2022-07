Sono sempre di più le persone che aprono un finanziamento per andare in vacanza. Anche se con difficoltà, infatti, sono moltissimi gli italiani che non rinuncerebbero per nulla al Mondo alle vacanze. Mare o montagna, lago o collina, ognuno sogna mete diverse, che variano per caratteristiche e costo della vita.

Per andare incontro alle tante persone che risentono della crisi, però, abbiamo deciso di stilare un elenco di mete molto economiche. Quelle che seguono, infatti, sono destinazioni non lontane dall’Italia, che vantano paesaggi imperdibili a prezzi davvero economici.

Lì il costo della vita è nettamente inferiore a quello del Belpaese, e, per questo, potremo goderci una vacanza senza pensieri. Ecco quali sono le irrinunciabili mete che offrono prezzi da cogliere al volo.

3 località economiche fuori dall’Italia per fare una vacanza a basso costo

L’Italia è tesoro che offre ogni tipo di paesaggio. Vanta possibilità per tutti i gusti e per tutte le tasche e anche qui si possono vivere vacanze davvero economiche.

È il caso, ad esempio, di alcune spiagge rilassanti e pulite vicino Roma dove rilassarsi senza spendere troppo. Se, invece, volessimo uscire dall’Italia, potremmo scegliere una delle 3 mete che tra poco scopriremo.

A pochi passi dall’Italia

Per andare all’estero senza fare troppa strada da casa nostra, potremo optare per Malta. Nonostante in estate tutti i prezzi tendano a salire, Malta mantiene un costo della vita alquanto basso. Mediamente i prezzi del cibo sono contenuti, e con 20 euro si può cenare tranquillamente in 2. I mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, sono attivi e costano giornalmente anche meno di 2 euro.

Si possono affittare ombrelloni anche a 5 euro per rilassarsi sulla battigia. In questo luogo, però, non potremo assolutamente dimenticarci di fare tappa alla Laguna Blu. Questa è una vera e propria piscina naturale, in cui il mare assume sorprendenti colorazioni turchesi e azzurre, vivaci e brillanti.

Lasciamoci catturare dai profumi speziati

Gli amanti del buon cibo saranno assolutamente soddisfatti quando proveranno la cucina della Turchia. In questo luogo non si potrà fare a meno di assaggiare il balik ekmek, un panino tipico turco con il pesce.

In questo luogo il costo della vita è nettamente inferiore a quello dell’Italia. Noleggiare un’auto costerà 25-30 euro al giorno e questo è uno dei prezzi più alti. Basti sapere che qui è possibile trovare un alloggio per 2 anche a soli 20 euro.

Il paradiso per tantissimi italiani

Concludiamo con uno dei Paesi più amati dagli italiani, ovvero la Croazia. Qui troveremo intrattenimento e paesaggi davvero di tutti i tipi.

Sarà immancabile la tappa ai laghi di Plitvice, dove potremo vedere cascate alte anche più di 20 metri. Gli specchi d’acqua color smeraldo sono circondati dalla natura rigogliosa, creando un paesaggio che sembra dipinto. Anche in questo luogo potremo mangiare spendendo davvero poco e alloggiare in strutture persino a 30 euro a notte. Ecco, quindi, 3 località economiche fuori dall’Italia per fare una bella vacanza pur avendo un budget molto contenuto.

Anche allontanandoci di poco dall’Italia potremo scoprire luoghi davvero eccezionali.

