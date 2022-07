Sono state finalmente annunciate le spiagge italiane che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Per l’anno 2022 sono ben 210 le località che possono vantare questo premio. Per chi non dovesse sapere di cosa si tratta, la Bandiera Blu è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla FEE, acronimo che sta per Foundation for Environmental Education. In italiano, significa ‘fondazione per l’educazione ambientale’. Le località di mare che vantano una particolare pulizia di spiaggia e mare ricevono questo importante ricoscimento.

La Bandiera Blu 2022 ha introdotto anche un nuovo parametro, che precedentemente non era stato valutato. L’ONU ha infatti inserito nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile anche i criteri dell’impegno sociale e dell’inclusività. Tutte le località selezionate devono, quindi, anche rispettare questi parametri, fondamentali nella società contemporanea.

Mare e ambiente

L’Italia ha un patrimonio particolarmente ricco dove sarebbero queste le spiagge più belle per le vacanze. L’importante è visitare questi luoghi col giusto rispetto per l’ambiente, in modo da preservarne la bellezza anche per gli anni futuri. Il Lazio, per esempio, quest’anno ha perso una spiaggia. Ventotene, infatti, non ha ricevuto la Bandiera Blu 2022. È importante usare le giuste precauzioni, anche come turisti, in modo che queste meraviglie della natura restino intatte quanto più possibile. Sostenibilità, sviluppo green e comportamenti attenti sono cardini fondamentali per questo obiettivo.

Sarebbero queste le spiagge più belle con il mare più pulito d’Italia

Partendo proprio dal Lazio, ci sono alcune località splendide, che nel 2022 sono ben 10. La provincia di Latina è la più rappresentata: addirittura 8 località si trovano qui. Tra esse Latina, Sabaudia, Terracina, Sperlonga e Gaeta. Sicuramente le più rappresentative della regione sono però le due riconfermate: Trevignano Romano e Anzio. La prima ha una particolarità unica: sorge non sul mare ma sul lago di Bracciano. Per questa sua caratteristica merita sicuramente una visita. Anzio, invece, si è riconfermata per la 17esima volta una località degna di ricevere la Bandiera Blu. Questo conferma quanto sia importante il lavoro continuo e costante per preservare la sua bellezza.

Altre regioni che possono vantare mari stupendi e spiagge pulite sono sicuramente l’Abruzzo, la Calabria, la Puglia, la Campania e le Marche. Solo per fare una rapida carrellata, impossibile dimenticare Punta Penna a Vasto, il Parco dei Salici a Scanno, la Baia dell’Ippocampo a Soverato, la Pineta a Tortora e Punta Alice a Cirò Marina. A queste si aggiungono anche la Marina di Cassano e la Riviera di Massa a Sorrento, Trentova ad Agropoli, Cala Paradiso a Monopoli, Punta Penna Grossa a Carovigno, le due Riviere di Rodi Garganico e tantissime altre. L’Italia intera è davvero uno scrigno di meraviglie quando si parla di spiagge e mare.

Lettura consigliata

Sono assolutamente da visitare queste 5 spiagge da Bandiera Blu della Calabria per una vacanza davvero speciale