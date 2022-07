Nessuno conosce il nostro carattere e la nostra personalità, con tanto di pregi e difetti, meglio di noi stessi, nemmeno gli amici di lunga data. Tuttavia, è anche vero che alcune sfumature del nostro modo di essere possono facilmente essere comunicate attraverso l’abbigliamento. Potremmo essere casual e sportivi oppure abbinare al millimetro colori e stoffe di scarpe, vestiti e altri accessori. E questo potrebbe voler dire che siamo attente ai dettagli, oltre che alle tendenze nel mondo della moda.

Ma anche il tipo di manicure potrebbe risultare indicativo di una personalità più o meno spiccata. Del resto, una tradizionale french si colloca decisamente molto distante da una manicure che gioca su motivi animalier o finish metallici.

Dettagli che rivelano la nostra indole

Fatta questa premessa, c’è da dire che oltre ai vestiti anche le foto fatte in vacanza potrebbero comunicare molto su di noi. Non ci sono molti dubbi sul fatto che fotografare un tramonto in riva al mare sia sinonimo di un carattere decisamente sensibile e romantico. Ma per il resto, cosa svelano le foto che ci divertiamo a scattare in vacanza?

Una certa mania di protagonismo traspare dagli immancabili selfie, soprattutto se occupano la maggior parte dello spazio disponibile nella gallery del telefono. Diverso è invece il caso di quelli che preferiscono lasciare il paesaggio al centro della scena: significa che danno molto valore ai ricordi. Potremmo definirli dei nature lover, con una personalità anche piuttosto intraprendente, sempre pronta a scoprire mete esotiche.

Oltre ai vestiti anche le foto delle vacanze svelano la nostra personalità

Chi invece presta molto attenzione ai dettagli nell’inquadratura sarebbe descrivibile come una persona abbastanza introspettiva e profonda. Questo tipo di viaggiatore vede il bello anche e soprattutto nelle piccole cose e cerca appunto di valorizzarle al meglio attraverso la fotografia.

C’è anche chi alla composizione naturale di un bel paesaggio preferisce quella in interni di ristoranti o locali particolari. Chi abbraccia quest’idea potrebbe definirsi come una sorta di designer, che ama riprendere l’ambiente da ogni angolazione possibile per immortalarlo in tutta la sua bellezza. E a proposito di ristoranti, ci sono persone per cui un bell’impiattamento vale più del gusto del piatto, i cosiddetti food lover.

Infine, se la foto di coppia è propria degli inguaribili romantici, le foto di gruppo durante le serate rivelano una personalità alquanto esplosiva e vivace.

