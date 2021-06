Qualsiasi sia la destinazione un libro non può mancare in valigia quando si parte per le vacanze.

Ebbene ecco 3 libri per gli appassionati di gialli da leggere assolutamente per un’estate mozzafiato.

Negli ultimi anni il genere classico si è declinato in thriller, noir, polizieschi che uniscono alle vicende investigative i racconti personali.

Vediamo quindi quali sono le letture che ci terranno con il fiato sospeso fra intrigo, amore, analisi psicologica e sociale. La buona notizia è che sono moltissimi i libri in uscita in questi giorni.

La saga della famiglia Florio

Pubblicata di recente è la seconda parte della saga sulla famiglia Florio. Dalla sua uscita il 24 maggio è stato il libro più venduto. Questo perché i lettori appassionati lo attendevano sapendo fin dall’inizio che la storia della famiglia siciliana sarebbe stata raccontata in tre volumi. Ebbene questo è il libro giusto per immergersi in una storia intrigante, ambientata in Sicilia tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX.

La vita e le gesta del maresciallo Misticò

Un altro giallo da non perdere è di un scrittore davvero particolare. Fausto Vitaliano è infatti uno degli autori di Topolino che si è dedicato a raccontare le gesta e la vita del maresciallo dei carabinieri Gregorio, detto Gori, Misticò. Questa estate è appena uscito il secondo volume della trilogia. La storia è davvero ben costruita e lo stile della scrittura cattura totalmente chi lo legge.

La moglie tra di noi

Infine, il romanzo giallo che mantiene di essere uno specchio fedele della realtà. Racconta che nessuna relazione è perfetta, nessun amore è senza segreti. L’unico modo per voltare veramente pagina nella vita è trovare la verità. Ecco la recensione della famosa rivista americana Publisher weekly “Questo thriller è tutto ma non la solita storia di una ex moglie gelosa e della donna che l’ha sostituita… Colpi di scena semplicemente indimenticabili vi porteranno invece a un finale scioccante e del tutto inaspettato”.

