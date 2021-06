Le azioni Fidia sono impostate al ribasso ma con un piccolo sforzo potrebbero partire al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sì impostate al ribasso, ma non distano poi tanto da un livello oltre il quale potrebbero accelerare al rialzo. Prima di affrontare in dettaglio lo scenario in corso e quelli futuri possibili, andiamo a guardare i fondamentali del titolo.

Allo stato attuale il titolo è sottovalutato di oltre il 70%, per cui da questo punto di vista offre interessanti prospettive di crescita.

Prima di continuare, come scrivevamo in un report precedente (Cosa fare con Fidia dopo che da inizio 2021 ha guadagnato oltre 110%?), facciamo notare che ci sono due aspetti del titolo che devono indurre alla prudenza: l’essere nella black list della Consob e avere una piccola capitalizzazione. Va anche aggiunto, però, che, con l’aggiornamento di giugno, la posizione finanziaria netta di Fidia è in lieve peggioramento rispetto ai mesi precedenti.

Le azioni Fidia sono impostate al ribasso ma con un piccolo sforzo potrebbero partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fidia (MIL:FDA) ha chiuso la seduta del 23 giugno in rialzo del 4,99% rispetto alla seduta precedente a 2,56 euro.

L’impostazione del titolo è ribassista, ma il supporto in area 2,23 euro sta reggendo molto bene alle pressioni degli orsi. Le ultime 15 settimane, quindi, si sono svolte all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 2,23-2,74 euro. Bisognerà, quindi, attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.

Gli obiettivi al ribasso sono quelli indicati in figura dalla linea tratteggiata. Al rialzo, invece, dopo l’ulteriore conferma di una chiusura settimanale superiore a 2,9 euro potremmo assistere al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 4,22 euro.

Vista l’incertezza sul titolo meglio attendere indicazioni chiare prima di prendere posizione sia al rialzo che al ribasso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.