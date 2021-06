Spesso si pensa che le vacanze al lago siano una seconda scelta al mare. Invece sul territorio italiano ci sono delle oasi meravigliose, adatte a qualsiasi età, che offrono soluzioni economiche e divertenti tutte da scoprire. Potremmo godere di bagni rigeneranti in acque limpide e calde, circondati dalla natura. Dunque rimane sbalordito chi scopre questi laghi incantevoli e in alcuni casi poco conosciuti per trascorrere dei giorni indimenticabili in un panorama sensazionale.

Il lago che si estende su 3 regioni

Tocca 3 regioni il lago di Garda, il più grande e famoso d’Italia. La sua superficie si estende fra Lombardia, Veneto e Trentino. È senza dubbio fra i più sicuri ed attrezzati dello Stivale. Ci sono sia spiagge libere, completamente gratuite, che stabilimenti attrezzati. È possibile praticare sport acquatici in tutta sicurezza. Le sue acque cristalline non hanno nulla da invidiare a quelle del mare.

C’è chi è a forma di cuore…

Assolutamente da visitare è anche il famoso lago a forma di cuore: il lago di Scanno. Turisti da ogni dove giungono in Abruzzo per trascorrere qualche giorno immersi in queste acque. Una struttura particolare non solo per la forma ma anche per la posizione. Infatti è contornato dalle cime dei Monti Marsicani. Dunque si potrà non solo godersi le sue spiagge artificiali di sassi, ma anche di picnic al fresco in un paesaggio mozzafiato.

… e chi ha al centro una meravigliosa isola

Ci si immerge in un’ambientazione davvero suggestiva visitando il Monte Isola. È la più grande isola situata al centro di un lago, quello d’Iseo. Vi sono battelli e traghetti che collegano quotidianamente l’isola con la terra ferma. Si può visitare la sua superficie di poco più di 12 kmq a piedi, in bicicletta o in piccoli autobus di linea. È stato dichiarato uno dei borghi più belli d’Italia.

Per gli amanti dello sport è utile sapere che in quasi tutti i laghi è possibile praticare windsurf, canottaggio e vela.

