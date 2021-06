Dovremmo mangiare sempre la mela e la pera con la buccia perché molti dei nutrienti e delle vitamine si concentrano al loro interno. Moltissima frutta infatti conserva all’interno della buccia almeno la metà dei nutrienti essenziali.

Difficile pensare di mangiare la buccia di un melone o di un’anguria. Invece ecco una buccia preziosa che buttiamo sempre via ma combatte incredibilmente molte malattie. È quella di un frutto che abbiamo importato ma di cui l’Italia è oggi il maggior paese esportatore al mondo. Approfondiamo l’argomento in questo articolo dei nostri Esperti.

Una buccia preziosa che buttiamo sempre via ma combatte incredibilmente molte malattie

È la buccia del kiwi questa sconosciuta che con tutte le sue proprietà benefiche aiuta il nostro organismo nella difesa e nella prevenzione. In effetti non è né facile né pensabile di mangiare la buccia pelosa e ruvida di questo frutto che però contiene buona parte delle sue vitamine. Tra buccia e polpa pensiamo che il kiwi contiene la più alta concentrazione di vitamina C di qualsiasi altro alimento.

Ricca di fibre e di un carboidrato particolare

Grande merito di queste sue virtù così importanti che fanno del kiwi uno dei frutti più benefici in assoluto la pectina presente al suo interno. Questa sostanza così salutare che aiuta la digestione a tal punto da essere inserita anche in molti prodotti dietetici. Pectina che si trova anche nelle prugne e nelle mele, fatalità altri frutti famosi per favorire metabolismo e digestione e prevenire le infezioni e i batteri dello stomaco. Aiutando anche la glicemia nell’equilibrio dei suoi valori.

Il kiwi e la pectina sono degli ottimi integratori

Siamo sempre alla ricerca di integratori salinici e vitaminici soprattutto d’estate e quando facciamo sport o ci sentiamo stanchi. Cosa più che normale soprattutto d’estate che sudiamo tanto e perdiamo molta acqua. Ecco pochi sanno che il kiwi e la sua buccia sono uno dei migliori integratori naturali al mondo.

Una colazione a base di succo d’arancia o di pompelmo con marmellata di kiwi e fette biscottate è una vera e propria fonte di energia pulita che ci farà immagazzinare pectina, fibre e vitamine per tutta la giornata.

