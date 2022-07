La lettura è un passatempo che in molti hanno riscoperto durante la pandemia. Circondarsi di libri, sfogliarli e leggerli in qualsiasi momento del giorno è sempre una buona idea. Durante il periodo estivo, poi, in molti rispolverano capolavori classici o nuove uscite per accompagnare i momenti di relax sulla spiaggia. Tra i romanzi da leggere in riva al mare molti prediligono romanzi più leggeri e tranquilli rispetto ai saggi. Tra le ultime opere uscite troviamo “Atti di sottomissione” di Meghan Nolan ma anche “Serge” della Reza. Oggi si tratterà di 3 romanzi meravigliosi, perfetti per momenti di tranquillità in spiaggia. “Scandalo in casa Mitford”, “La foglia di fico” e “radici bionde” sono tre dei migliori libri da leggere sotto l’ombrellone tra un bagno e l’altro.

3 libri da leggere assolutamente in spiaggia sotto l’ombrellone per rilassarsi e immergersi in appassionanti trame che ci sorprenderanno

Il primo tra i romanzi di cui si tratterà è “Scandalo in casa Mitford” il terzo capitolo della fortunata serie dell’autrice Jessica Fellowes. Anche in questo caso si tratta di un thriller ambientato all’inizio del ‘900 in cui le protagoniste sono le aristocratiche sorelle Mitford. Una trama in cui si intrecciano realtà storica e narrativa, dal momento che le indagini di un omicidio si inseriscono all’interno di una cornice ricca di eventi storici. Tra questi l’avvento del Fascismo ma anche gli sconvolgimenti dovuti alla crisi economica e finanziaria. Protagonista, oltre alle sorelle Mitford, troviamo Louisa Cannon, una domestica che rappresenta una visione differente di vedere le cose.

La foglia di fico

Gli appassionati di verde, poi, non potranno farsi scappare “La foglia di fico” di Antonio Pascale. Un libro dove l’autore cercherà di accostare diversi tipi di persone agli alberi. Un modo per raccontare le esperienze e le emozioni provate dalle persone paragonate alle piante. Un libro che è anche una sorta di trattato di botanica, alla ricerca di ciò che minaccia la natura. Le protagoniste donne hanno personalità molto forti e questo permetterà loro di spiccare all’interno dell’opera. Una bella lettura che immergerà il lettore nel mondo verde e che gli darà la possibilità di interfacciarsi con realtà diverse.

Radici Bionde

Da ultimo, poi, tra i 3 libri da leggere assolutamente in spiaggia sotto l’ombrellone merita di essere trattato uno degli ultimi romanzi di Bernardine Evaristo. In un mondo distopico dove i ruoli si ribaltano e sono le persone bianche ad essere schiavizzate da quelle di colore. In questa ambientazione si svolge la vita della protagonista Doris. Strappata alla famiglia originaria, la ragazza si trova a casa di genitori adottivi che, però, decide di abbandonare. La ricerca della libertà, infatti, la porterà su rotte inesplorate.

Lettura consigliata

Questo breve romanzo da non perdere nel 2022 ha poche pagine ed è ideale da leggere per riflettere su società e vita