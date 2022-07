In molti durante la pandemia hanno cominciato a coltivare un orto in piena terra o in vaso. Chi ha optato per questa seconda scelta non dovrà affrontare tutti i problemi della piena terra, tra questi gli insetti. Gli animali che ronzano o che si aggirano attorno all’orto possono rappresentare un pericolo per gli ortaggi. Che si tratti di frutta o di verdura entrambe le coltivazioni attireranno animali, seppur diversi. Le vespe e i calabroni sono molto attirati dagli alberi da frutto come, ad esempio, i meli o i fichi. Questi pericolosi insetti potranno essere eliminati con diverse strategie, tra cui anche soluzioni economiche.

Tra i nemici più agguerriti dell’orto in piena terra, poi, troviamo le striscianti lumache e le chiocciole. Per tenerle lontano dall’orto e per eliminarle si potranno utilizzare modi diversi, proprio come per le vespe. Da un lato si potranno sfruttare rimedi a costo zero come, ad esempio, i gusci di uovo. Questi prodotti di scarto, infatti, saranno fondamentali per salvare le nostre insalate dalle lumache. Dall’altra, però, si potranno acquistare prodotti appositi in negozi specializzati o su internet. Oggi si tratterà proprio di uno di questi prodotti, il fosfato ferrico.

Oltre a birra e sale per eliminare le lumache da orto e giardino, proteggendo anche le zucchine, proviamo questo rimedio naturale

Il fosfato ferrico, al contrario dei prodotti a base di metaldeide, è un lumachicida naturale sempre più utilizzato nei piccoli orti domestici. Agisce sull’apparato digerente delle lumache che verrà danneggiato dall’alta presenza di ferro nella composizione del prodotto. Una volta sparsi i granuli le lumache si avvicineranno e se ne nutriranno andando incontro a morte certa. Tuttavia, mentre altri lumachicidi sono anche pericolosi per l’ambiente, gli animali o i bambini, in questo caso il rischio che si corre sarà minimo. I granuli rimasti andranno a concimare il terreno dopo essersi trasformati in ferro e fosfato e non causeranno alcun danno ad altri esseri viventi. Per l’acquisto ci si potrà recare in un garden center ma si potrà trovare anche su internet. Il prezzo si aggirerà attorno alla decina di euro.

Come utilizzarlo

Sarà sufficiente distribuire il prodotto sul terreno in piccoli mucchietti. Si potrà procedere sia prima della semina che a semina avvenuta. Il maggior pericolo per gli ortaggi è proprio quando cominciano a crescere si consiglia di distribuire nuovamente il prodotto tra le insalate e le zucchine in fase di sviluppo. Procedere durante una serata piovosa o molto umida, ci darà maggior possibilità di vedere spuntare le lumache. Oltre ai mucchietti, poi, questo lumachicida si potrà distribuire lungo il perimetro dell’orto oppure lanciandolo sul terreno a mano aperta.

Altri trucchi per tenerle lontane

Oltre a questo prodotto, però, per tenere lontane le lumache si potranno sfruttare anche altri trucchi. Da un lato i rimedi a base di birra o di sale che, però, non elimineranno molti individui. Dall’altra, invece, curare l’orto seguendo determinate regole potrebbe essere utile. Quindi, oltre a birra e sale per eliminare le lumache da orto e giardino si dovrà procedere all’irrigazione mattutina invece di quella serale. In questo modo il terreno rimarrà meno umido e attirerà meno lumache.

