Stiamo compiendo i primi passi verso la riapertura del Paese. Finalmente possiamo uscire e goderci la bella stagione. Fortunatamente, L’Italia offre centinaia di destinazioni di viaggio ad ognuno di noi in base ai nostri interessi. Ce n’è per tutti i gusti, per gli amanti della spiaggia ho dello sport estremo, delle vacanze culturali o delle passeggiate in montagna. Con questo in mente, ProiezionidiBorsa ha selezionato 3 isole spettacolari ed economiche per gli amanti del vino e della buona cucina a pochi passi da casa nostra.

Barbagia, Sardegna

Molti sono ancora convinti che la Sardegna offra solo un mare splendido e spiagge bianche. In realtà, l’interno offre grandi sorprese. È lì, nel cuore della Barbagia fra le aspre cime dei Monti calcarei, che troviamo un patrimonio enogastronomico stupefacente. Ogni piccolo paesino ha il suo personalissimo tipo di pasta, di pane e di dolci. Niente pesce qui, ma solo genuina cucina di montagna a base di carne e formaggi. Questi non possiamo non accompagnarli con un rosso robusto come il Cannonau. Un vino ottenuto da un vitigno locale che non è per i deboli di cuore. O forse sì, dopo tutto questa è una delle 5 zone del pianeta dove la gente vive molto più a lungo della media. Chissà che qualche bicchiere del loro magico vino non ci faccia guadagnare qualche anno in più.

Ragusa, Sicilia

Spostiamoci su un’altra isola, la bella e ridente Sicilia. Forse non esiste altra regione italiana che sia diventata così famosa per la sua cucina. L’incredibile varietà di piatti dolci e salati può scoraggiare anche le migliori forchette. In particolare, la zona di Ragusa sta diventando famosa per la contrada dei Buonivini. Con un nome così lasciano ben sperare ed effettivamente offrono una selezione di vini di alta qualità, come il Cerasuolo e l’Eloro. Poi certo non ci mancano le attrazioni tutt’intorno all’isola, sia per gli amanti della cultura che del relax in spiaggia.

Non resta che svelare ora l’ultima delle 3 isole spettacolari ed economiche per gli amanti del vino e della buona cucina a pochi passi da casa nostra.

Isola di Ponza, Lazio

Per gli amanti del bianco esiste un’altra isola poco considerata dalle grandi strade del vino. Si tratta di Ponza, al largo delle coste laziali. È evidente che l’aria isolana faccia bene al vino. Qui possiamo consumare il Biancolella, un vino bianco fresco e profumato. Possiamo visitare anche i vitigni che lo producono, su scogliere a strapiombo sul mare. Quindi, armiamoci di buona volontà e scaliamo la vetta del vino divino.

Le stesse qualità le ritroviamo ad Ischia, per goderci qualche gustoso bicchiere fra una seduta alle terme e un’altra. Attenzione ai gradi però!