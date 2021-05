Al momento in cui stiamo scrivendo, giungono notizie sempre più confortanti sull’evolversi della pandemia e della ritrovata e meritata libertà. Parliamo del coprifuoco, ma anche soprattutto della riapertura di piscine, terme e parchi acquatici. Tutti posti in cui possiamo finalmente rilassarci, ma anche abbronzarci. E, per avere una meravigliosa abbronzatura dorata dobbiamo ricordarci di un particolare importantissimo ma fondamentale e che in pochi conoscono: il fototipo. Ed è ancora più importante la scelta dei solari e delle protezioni che andremo ad usare. Vediamo comunque questa serie di suggerimenti utili nell’articolo dei nostri Esperti.

Proteggere sempre la pelle dal sole

Per avere una meravigliosa abbronzatura dorata dobbiamo ricordarci di un particolare importantissimo ma fondamentale e che in pochi conoscono. Ma, oltre al fototipo che adesso andremo a vedere, ricordiamoci sempre la protezione solare. Che, però non dovrebbe essere uguale per tutti i componenti della famiglia, proprio per la diversità del derma. Infatti, non è detto che tutti i componenti del nucleo familiare abbiano lo stesso fototipo. Come facciamo a capire allora qual è il nostro? Ci sono due modi molto semplici: il dermatologo, ma anche un farmacista di fiducia, con esperienza del settore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Perché è fondamentale il fototipo per l’abbronzatura

Quali sono dunque i criteri basilari del fototipo, in modo da avere un’abbronzatura perfetta, senza rischiare nulla in salute? Eccoli:

la pelle;

i capelli;

gli occhi;

la reazione puttane al sole.

Il vecchio adagio che quelli con la pelle più chiara si scottano prima può non essere assolutamente vero, proprio in base al fototipo personale.

Come prepararsi quindi all’ abbronzatura estiva

Detto quindi di questo particolare che sarebbe meglio andare a discutere con uno specialista, c’è comunque un piccolo ma sempre utile suggerimento in materia. Adesso che il sole non è così intenso da far male alla pelle, esponiamoci gradualmente anche per una mezz’oretta al giorno. Contestualmente, a tavola, cerchiamo di assumere tanti cibi ricchi di vitamine, antiossidanti e betacarotene. Predisporremo così la nostra pelle a immagazzinare sole, senza però rischi collaterali.

Approfondimento

2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute