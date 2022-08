Chi lavora in ambienti industriali, o usa quotidianamente macchinari, motori e così via, sa quanto sia semplice sporcarsi gli indumenti di grasso. Questo lo sa bene anche chi deve riparare, ad esempio, la catena di una bicicletta, o chi deve cambiare l’olio del motore dell’auto. Oppure chi, appassionato di giardinaggio, deve utilizzare degli attrezzi particolari o somministrare fertilizzanti e pesticidi alle piante.

Per quanto sia sempre utile il consiglio di indossare capi adatti per lo scopo, spesso si effettuano questi lavoretti al volo, senza cambiarsi. Ed è in queste situazioni che si corre maggiormente il rischio di sporcarsi e di ritrovarsi delle macchie davvero difficili da eliminare.

In commercio esistono tantissimi prodotti adatti al trattamento delle macchie di olio, grasso meccanico, ecc. Tuttavia, oggi scopriremo un metodo per creare a casa un potentissimo smacchiatore fai da te in grado di aiutarci in queste situazioni di emergenza.

3 ingredienti per togliere le macchie di grasso meccanico dai vestiti

Per contrastare qualsiasi macchia di unto e grasso meccanico, come dicevamo, possiamo riprodurre in casa una miscela davvero efficace. Per farlo ci serviranno soltanto 3 ingredienti facilmente reperibili online o in qualsiasi supermercato, o negozio specializzato.

Il primo ingrediente è il percarbonato di sodio che annovera, tra le sue proprietà, una capacità sbiancante ed igienizzante. Particolarmente adatto per la pulizia del bucato, in realtà può essere utilizzato anche per trattare i tappeti di casa.

Il secondo ingrediente è il carbonato di sodio, una sostanza alcalina ideale soprattutto per disgregare le macchie di grasso da superfici e tessuti. Questo prodotto ci servirà per potenziare l’azione del tensioattivo che, nel nostro caso, sarà il detersivo per i piatti. Quindi, bastano soltanto questi 3 ingredienti per togliere le macchie di grasso. Ora vediamo in che modo andrebbero utilizzati e le dosi necessarie per creare il nostro sgrassatore.

Modalità di utilizzo e dosi necessarie

Per ottenere risultati immediati, è necessario innanzitutto un pretrattamento delle macchie con il detersivo per i piatti. Quindi, basterà applicare una noce di prodotto su di esse e strofinarle delicatamente con una spazzola. Dopo di che, senza risciacquare, immergiamo gli indumenti in una bacinella con acqua fredda, arricchita precedentemente con percarbonato e carbonato di sodio. Per quanto riguarda le dosi, saranno sufficienti 50 g di percarbonato e 50 di carbonato per ogni litro di acqua. Mentre, per quanto riguarda i tempi di ammollo, saranno necessarie circa 5 o 6 ore. Una volta terminata questa fase, procediamo con il normale lavaggio in lavatrice.

