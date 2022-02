I tappeti sono tra i complementi d’arredo più importanti se si vuole creare un’atmosfera calda ed accogliente nel proprio appartamento. Tuttavia, essi spesso trattengono anche molta sporcizia e polvere dove si riproducono, appunto, gli acari della polvere. Questi minuscoli aracnidi sono invisibili ad occhio nudo e sarebbero i responsabili di pesanti allergie come la rinite o l’asma bronchiale.

Quindi è davvero molto importante pulire i tappeti con una certa costanza, anche senza ricorrere a dispendiosi lavaggi industriali. Infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, potremmo utilizzare diversi prodotti facilmente reperibili in commercio.

Dimensioni e materiale: approcci diversi

Per pulire i tappeti in maniera efficace è necessario saper scegliere quale sia il trattamento più adatto in base al materiale ed alle dimensioni.

Ad esempio, per la pulizia di tappeti piccoli in lana o in seta, per prima cosa bisognerebbe passare l’aspirapolvere, per eliminare la sporcizia superficiale. Una volta finito, potremmo immergerli in una bacinella con acqua e sapone di Marsiglia e strofinarli delicatamente con una spazzola.

In seguito, per farli asciugare, basterebbe lasciarli al sole senza sbatterli troppo energicamente.

Per tutti gli altri casi, invece, è importante seguire le indicazioni riportate sull’etichetta, ricordandosi di non utilizzare smacchiatori troppo aggressivi.

Pochi conoscono questo trucco semplicissimo per pulire i tappeti di casa senza troppa fatica

In caso di tappeti più grandi e quindi difficili da lavare in lavatrice, o a secco, è necessario ricorrere ad un altro rimedio. Uno dei più efficaci potrebbe essere quello di mescolare due ingredienti: il percarbonato di sodio e l’argilla in polvere.

Per quanto riguarda il percarbonato, abbiamo già visto che è molto utile per sbiancare federe ed asciugamani, eliminando i cattivi odori.

L’argilla, invece, grazie alla sua composizione, sarebbe in grado di intrappolare polvere, sporcizia, acari e batteri, assorbendo e neutralizzando anche gli odori.

Nel nostro caso, bisogna quindi soltanto unire le due polveri in metà uguali, all’interno di un sacchetto bucherellato. Dopo di che, sarà sufficiente cospargerle uniformemente sul tappeto e lasciar agire per almeno un paio d’ore.

Per ottenere un risultato migliore, potrebbe essere necessario far penetrare meglio le polveri utilizzando una spazzola. In questo caso, però, è opportuno utilizzare guanti e mascherina per evitare eventuali intossicazioni. Trascorso il tempo necessario, basterà quindi passare l’aspirapolvere per portare via il tutto.

Come abbiamo visto, quindi, anche se pochi conoscono questo trucco semplicissimo, in realtà potrebbe essere molto efficace, più di tante altre soluzioni.