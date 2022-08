Quando prepariamo la valigia per le vacanze, certamente, oltre all’abbigliamento, non dimentichiamo accessori come le scarpe. Ovviamente ad agosto diamo la precedenza a infradito e sandali. Ma potrà capitare anche una gita, magari presso un parco a tema. Oppure una camminata in mezzo al verde. Per questo motivo non potremo non portare con noi almeno un paio di comode e pratiche scarpe in pelle. Da ginnastica e bianche, come quelle che sono più di moda ormai da anni.

Certo, prima di metterle in valigia, sarebbe bene lavarle in lavatrice, se non lo abbiamo già fatto. Ci piacerebbe che le scarpe tornassero come quando le abbiamo acquistate, bianche e splendenti. Anche per fare bella figura in vacanza. Possiamo riuscire in questo intento seguendo alcuni accorgimenti.

Le calzature sportive di colore bianco

Le scarpe da ginnastica in pelle sono calzature abbastanza resistenti, certamente più di quelle in tela. Il loro lavaggio in lavatrice, però, necessita di particolari accortezze, per non rovinarle. Dovremo innanzitutto prestare particolare attenzione ai lacci. Sarà inoltre necessario impostare una temperatura di lavaggio elevata, favorevole ad un maggior sbiancamento delle scarpe. Che si potrà ulteriormente incentivare grazie all’uso di un prodotto che tutti abbiamo in casa.

Lavare le scarpe bianche in pelle e sportive in lavatrice senza danni

Per lavare le nostre scarpe innanzitutto preleviamo loro i lacci. Questo perché, lasciati dove sono, potrebbero restare sporchi in vari punti. In questo modo, inoltre, le scarpe stesse si laveranno meglio, data la maggiore apertura lasciata nella parte anteriore. Metteremo i lacci all’interno di una federa per cuscini bianca, in modo che non si rovinino o se ne tirino i fili. Dovremo ora inserire scarpe e federa con i lacci nell’oblò da soli. In questo modo il lavaggio ottimale sarà assicurato. Perché non ci sarà la presenza di altri capi a ingombrare o interferire con il lavaggio delle scarpe.

Il terzo e ultimo consiglio è quello di usare il bicarbonato per un ciclo di lavaggio a temperatura alta. Questo permetterà di sbiancare le scarpe. Dovremo quindi impostare una temperatura a 60° e mettere un cucchiaino di bicarbonato nella vaschetta. Che andrà mescolato con il consueto detersivo in polvere. Ecco dunque 3 utili consigli per lavare le scarpe bianche in pelle in lavatrice e ritrovarle perfette.

Lettura consigliata

È questa la temperatura ideale per lavare le lenzuola in flanella matrimoniali, singole e a una piazza e mezza