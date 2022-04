Spesso siamo talmente abitudinari che per anni non riusciamo a cambiare colore ai nostri capelli, per paura di apparire meno belle. Una tinta molto diffusa, che raramente abbandoniamo se la usiamo da tempo, è il castano scuro.

Effettivamente, non è semplice uscire dalla propria zona di comfort per provare nuove nuance, anche perché non sempre è facile optare per una tinta più chiara. Grazie a diverse app online, potremo invece scoprire che più chiare potremmo stare bene e valorizzare il nostro volto. Non scordiamoci che con l’arrivo dell’estate saremo più abbronzate e con la carnagione più ambrata, potremo cambiare la chioma con la solita colorazione scura.

3 infallibili modi per schiarire i capelli castano scuro senza usare decolorazione ed evitare di danneggiarli e 2 tinte alla moda

Per riuscire a dare una ventata d’aria nuova al nostro look, cambiare acconciature e tinta ai capelli è spesso la soluzione giusta. Ma schiarire non è proprio facile come rendere la chioma più scura o addirittura nera, perché bisognerebbe ricorrere alla decolorazione. Questo procedimento non è il massimo per la salute dei nostri capelli, perché potrebbe danneggiarli e renderli deboli e secchi. Essendo un procedimento abbastanza delicato, è meglio affidarlo alle mani di esperti parrucchieri, per evitare disastri. Tuttavia, se vogliamo ottenere un colore diverso in casa, potremo usare uno di questi 3 infallibili modi per schiarire i capelli castano scuro.

Infatti, oltre la classica camomilla in infusione, potremmo ricorrere al miele, che dovrebbe schiarire la chioma, senza aggredirla. Scaldiamo leggermente qualche cucchiaio di miele, aggiungiamo qualche goccia di olio d’oliva, acqua distillata e distribuiamo sulle ciocche. Lasciamo agire la miscela per almeno 30 minuti e poi risciacquiamo, prolunghiamo la posa per altri 10 minuti se li desideriamo ancora più chiari.

Altri 2 metodi e qualche colore di tendenza

Sarà ancora più semplice avere dei riflessi più chiari se facciamo un impacco con una birra, da tenere per circa 60 minuti, poi facciamo un classico shampoo. L’effetto sarà più evidente se li asciughiamo al sole diretto.

In alternativa, mescoliamo un bicchiere di vodka allo shampoo, assicurandoci di non avere graffi o ferite in testa. Potremmo anche fare un impacco aggiungendolo al balsamo e poi risciacquiamo abbondantemente.

Se invece siamo alla ricerca di idee alla moda per sfoggiare un look accattivante, potremmo provare delle tinte che stanno spopolando, su alcune ciocche o sulle punte. Per chi cerca un colore chiaro ma non troppo, è da segnalare il biondo fungo, “mushroom”, che rappresenta un vero mix tra castano e biondo.

Una seconda tinta che ci renderà estremamente particolari è il Very Peri, utilizzato molto anche per lo smalto delle unghie. È una tonalità di viola molto delicata ed elegante, perfetta per chi vuole avere una chioma che non passa inosservata, se non vogliamo applicarla sull’intera capigliatura, tingiamo solo le punte.

Lettura consigliata

I tagli di capelli per chi vuole apparire più bella e affascinante e come valorizzarli con queste nuove tinte alla moda