Le piante di agrumi sono dei bellissimi arbusti che decorano perfettamente il giardino, ma anche i terrazzi e i balconi di casa. Arance, mandarini, limoni. Sono solo alcuni dei frutti che queste meravigliose piante ci regalano, anche più volte l’anno. La loro crescita è abbastanza lenta, ma in compenso non necessitano di particolari cure.

Quando acquistiamo queste piante dobbiamo necessariamente verificare le loro condizioni e posizionarle in un luogo soleggiato e riparato dai venti. In inverno, poi, è necessario coprirle con dei teli adatti, per evitare che il gelo rovini le loro magnifiche foglie. Sappiamo che gli agrumi sono dei frutti succosi, dal sapore particolare e che sono molto importanti per la nostra salute. Infatti, la presenza della vitamina C aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie, soprattutto durante la stagione invernale.

Parliamo del limone

Un albero di agrumi molto presente sui nostri balconi e terrazzi è quello del limone. Una pianta dai colori vivaci e che non passa mai inosservata. Le sue foglie, dal colore verde scuro, hanno una forma ellittica e proteggono i famosi frutti gialli, dalla buccia più o meno spessa e dal sapore aspro. È importante posizionare la pianta in un luogo soleggiato ma riparato dai venti. Inoltre, la pianta di limone necessita di un terreno molto fertile. Se coltivata in vaso, ricordiamo di inserire anche della torba e dell’argilla, per evitare i ristagni idrici. Per avere un albero vigoroso, dobbiamo poi fare attenzione e riconoscere queste macchie che potrebbero presentarsi sui frutti e sui rami.

Molti lo scelgono in plastica, ma ecco quale vaso sarebbe più adatto per coltivare una pianta di limone sana e rigogliosa

Per coltivare una pianta di limone sana e piena di frutti dobbiamo fare attenzione ad alcuni importanti particolari. Ad esempio, non tutti sanno che la scelta del vaso è un fattore da non sottovalutare. Infatti, sarebbe indicato coltivare la pianta in vasi di terracotta o di coccio. Questi materiali sono traspiranti e stabili. Inoltre, aiuterebbero a regolare l’umidità, un fattore importante per la salute delle radici. Il vaso di terracotta o di coccio, però, è molto pesante, il che potrebbe essere un problema nel momento del rinvaso o dello spostamento della pianta. Infatti, ecco perché molti lo scelgono in plastica. Un materiale più leggero e facile da trasportare.

