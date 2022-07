Giorni molto sfortunati per questi segni con Mercurio in transito su Giove

Il momento in cui Mercurio si vede meglio per gli appassionati di pianeti e fotografia è quando si trova lontano dal Sole. La terza settimana di luglio Mercurio uscirà dalla congiunzione solare, così come Giove, e saranno visibili nel cielo dopo la mezzanotte. La loro opposizione darà vita ad alcuni giorni turbolenti per alcuni segni che stavano vivendo un periodo positivo e che andranno incontro a un brusco stop.

Si tratta di poche ore in cui alcuni avvenimenti negativi dovranno essere digeriti per fare in modo che la sfortuna non si trattenga oltre il necessario. Superare le difficoltà significa sempre organizzare una ripartenza e tornare alla strada maestra, quella lastricata di successi che questi 3 segni stavano percorrendo. Piccoli incidenti di percorso estivi che sono ma a cui non ci si deve arrendere. Per alcuni l’opposizione di questi pianeti non è così grave, ma quando si trascurano i particolari, gli astri potrebbero fare dei dispetti.

Alti e bassi

Giorni molto sfortunati per questi segni che dovranno affrontare a fine luglio un’opposizione difficile da interpretare. Il segno dell’Ariete, ad esempio, vivrà un allontanamento inaspettato causato dalla poca fiducia sul piano sentimentale con cui ha iniziato questa estate. Convinti che non ci fossero novità romantiche in vista, ci siamo chiusi in noi stessi e una persona importante potrebbe raffreddare i bollenti spiriti. Si tratterà di pochi giorni, ma se saremo in grado di capire il rischio che corriamo, potremo cambiare le sorti di questo rapporto ed essere felici per il resto dell’anno. Questa esperienza ci servirà per il futuro. Una maggiore apertura potrà portare tanti benefici alle nostre mille passioni che ancora non riusciamo a vivere con leggerezza.

Turbolenze in ufficio e al lavoro per lo Scorpione. Gli ultimi avvenimenti ci hanno fatto pensare a una discesa senza interruzioni. Lo scontro tra Mercurio e Giove ci riporterà con i piedi per terra.

Giorni molto sfortunati per questi segni con Mercurio in transito su Giove

Il problema dello Scorpione è sempre l’orgoglio. Non riusciamo a superare i nostri limiti e per tenere il punto siamo disposti a mandare in fumo mesi di lavoro. Un consiglio di una persona cara ci farà riflettere e prendere le giuste decisioni. Così, superato il momento difficile, il resto dell’estate sarà produttivo. È importante non ripetere gli stessi errori.

Per chi è nato sotto il segno della Vergine è l’insicurezza il tallone di Achille. L’estate ha portato tante persone nuove nella nostra vita e stiamo facendo fatica a capire chi è per noi importante e chi no. Fatichiamo a scegliere con chi condividere i bei momenti. Una persona sincera si sentirà confusa e, pensando a un nostro disinteresse, potrebbe nascondere i suoi reali sentimenti. Mercurio e Giove non ci sono vicini. La Luna calante è un ulteriore problema. Se riusciamo a resistere fino al 31 di luglio, con la Luna di nuovo dalla nostra parte potremo recuperare il terreno perduto.

