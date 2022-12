3 idee particolari per passare un Capodanno alternativo in Lombardia che giovani e coppie ameranno

Per trascorrere un fine anno diverso dal solito ci sono alcune interessanti proposte. Tre eventi in Lombardia sapranno soddisfare le aspettative, tra festeggiamenti e folklore. Saranno il modo migliore per vivere l’ultima notte con brio. Vediamo di quali si tratta.

La domanda su cosa fare a Capodanno è un tormentone che si ripete puntualmente. A volte le proposte sono tante e per questo non ci si sa decidere. In altre situazioni, invece, le idee scarseggiano e si arriva all’ultimo senza sapere come passarlo. Per fortuna i festeggiamenti abbondano in tutta Italia e le opzioni di certo non mancano.

Se volessimo attendere lo scoccare della mezzanotte in modo alternativo, potremmo scegliere uno degli eventi organizzati in Lombardia. Tre in particolare potrebbero farci vivere un’esperienza davvero felice e indimenticabile.

Alla scoperta di 3 idee particolari per passare un Capodanno alternativo in compagnia

Se volessimo presentarci all’ultimo dell’anno con i nostri amici o la dolce metà, potremmo recarci a Milano. Qui le offerte non mancano, dalle mostre fino agli spettacoli teatrali. L’evento che proponiamo, però, è “105 in the City” al Fabrique. Uno dei locali più gettonati dalla movida organizza una festa tra musica e divertimento per celebrare la notte più magica. A movimentare la scena saranno i ragazzi di Radio 105, a partire dalle 22.

Per la seconda idea ci spostiamo sulle splendide rive del Lago di Garda. Qui, dal centro di Desenzano partirà la crociera di Capodanno. Il programma prevede di salire a bordo di una barca messa a disposizione dei clienti. Durante la navigazione potremo cenare, approfittando di un menù studiato per l’evento che va dall’antipasto sino al dolce. A mezzanotte si potranno alzare i calici in compagnia di zampone e lenticchie. La musica dal vivo accompagnerà il viaggio per tutta la sua durata, allietando la serata.

Infine, perché non provare l’esperienza che solo la montagna sa regalare? A Bormio potremo passare il Capodanno in compagnia di paesaggi innevati, rilassandoci alle terme. Le loro acque ristoratrici sono ideali per riprendersi dalle ultime fatiche dell’anno. Anche i bambini si divertiranno, grazie agli scivoli e alle vasche tutte per loro. Non dimentichiamoci poi dei vari impianti sciistici in zona, che faranno felici gli amanti degli sport invernali. Pochi dubbi: sono queste 3 idee particolari per passare un Capodanno alternativo che alimenteranno la nostra voglia di festeggiare.

Dove andare in Lombardia in giornata per rilassarsi

Abbiamo la domenica senza programmi e vogliamo organizzare una gita fuori porta? In Lombardia ci sono posti ideali per una toccata e fuga. Chi vuole fare un tuffo nel passato potrebbe recarsi presso l’Archeopark di Boario Terme. Qui potremo tornare nell’epoca preistorica e capire come vivevano i nostri antenati. Oppure, potremmo catapultarci negli splendidi paesaggi della Franciacorta.

Il territorio tra il bresciano e il Lago d’Iseo è ricco di borghi pittoreschi e panorami collinari tutti da esplorare. Il vero vanto è il celebre vino, che si produce a partire dai tanti vigneti sparsi qua e là. Magnifica è anche la Riserva Naturale delle Piramidi di Zone, situata nella località di Cislano. Arrivati qui ci troveremo dinanzi a uno spettacolo impressionante, generato dal lavoro della natura nel corso del tempo.