Questa è la sbalorditiva e semplicissima ricetta per la cena di Natale che stupirà tutti gli invitati

Un piatto unico e incredibile che farà impazzire di gioia tutti gli invitati a Natale. Vediamo come prepararlo.

Con il Natale alle porte dovremmo iniziare ad organizzarci. E, in parte molti di noi lo stanno già facendo. Alcuni, infatti, hanno già scelto l’outfit più idoneo da indossare durante il giorno di festa. E stanno cercando di capire quale opzione possa essere la più stilosa. Altri, poi, fermamente convinti della validità dell’oroscopo, attendono di scoprire cosa riserverà loro questo giorno così importante. E poi ci sono coloro che sono appassionati di cucina. E, durante queste feste, è decisamente il loro momento per brillare. Infatti, ci sono diversi piatti che potremmo creare per stupire tutti i nostri invitati. E, in particolare, ce n’è uno che ci lascerà davvero senza parole.

Candele salate di Natale, una vera e propria delizia che stupirà tutti gli invitati e che farà gioire il palato

Una ricetta davvero deliziosa che molti di noi ameranno, senza alcuna ombra di dubbio. Si presenta in modo particolare e innovativo. Stiamo parlando delle buonissime candele di Natale salate. Questa è la sbalorditiva soluzione da proporre. Per realizzarle, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

maionese;

100 g di tonno in scatola;

pancarrè;

peperoni rossi;

besciamella;

datteri;

carote.

E adesso, vediamo come mettere insieme tutti gli ingredienti che abbiamo raccolto per dare vita a un gustosissimo piatto perfetto per il giorno di Natale.

La particolarissima ricetta per Natale che ci farà fare un figurone e che renderà felici tutti gli ospiti

Per preparare le nostre candele salate di Natale, per prima cosa dovremo occuparci del pancarrè. Prendiamone 2 fette e tagliamo via la crosta. Facciamo attenzione a non togliere troppo della fetta di pane. Ora, prendiamo una ciotola e, al suo interno, versiamo 2 cucchiai e mezzo di maionese e tonno in scatola. Mescoliamo fino a che gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati tra di loro. Adesso, su una superficie piana e asciutta, poniamo le nostre fette di pancarrè. E, sopra di esse, spalmiamo il tonno e la maionese. Arrotoliamole poi su loro stesse, creando un rotolino. Tagliamo in due quest’ultimo, facendo attenzione a lasciare un’estremità più lunga dell’altra.

Questa è la sbalorditiva e semplicissima ricetta per il Natale che lascerà tutti di sasso

Su un piatto, poi, poniamo i nostri rotoli di pancarrè, tonno e maionese. Posizioniamo le due estremità più lunghe in piedi, dietro. Quelle più corte, invece, andranno mese sul davanti. E adesso è arrivato il momento di creare. Usiamo la besciamella per creare la cera delle candele. Quindi, spargiamola sui nostri rotoli seguendo il nostro personale gusto estetico. Il peperone rosso, invece, verrà posizionato all’apice di ogni rotolino, per creare la fiamma della nostra deliziosa candela salata. Tagliamone un pezzettino, quindi e, con uno stuzzicadenti, sistemiamolo sulla nostra composizione. Decoriamo a piacimento, poi, con datteri e carote. Dunque, ora sappiamo che proprio questa è la sbalorditiva e semplicissima ricetta per il Natale.