Ecco cosa non fare quando si mangia per non far scappare chi ci sta vicino: e il rischio è grande

Presi singolarmente, tutti gli alimenti hanno un loro valore nutritivo utile per il nostro corpo. Cosa succede, però, se sbagliamo ad abbinarli, mangiandoli insieme? Ecco gli abbinamenti gastronomici peggiori e cosa rischiamo a farli.

A noi italiani piace mangiare bene. Magari, risparmiamo su molte cose, ma sul cibo evitiamo di fare troppa economia. Del resto, abbiamo una cultura gastronomica e un patrimonio culinario che tutto il Mondo ci invidia.

Se siamo bravi a cucinare, però, non vuol dire che sappiamo abbinare gli alimenti. Senza pensarci, mangiamo dei menù sbagliati, con conseguenze sul nostro organismo. I cibi sono utili, come contro il colesterolo alto. Ma sappiamo abbinarli nel modo giusto?

Sono tanti gli errori che si commettono a tavola, abbinando certi alimenti

Siamo sicuri di sapere quale sia il contorno giusto per la carne? Un piatto che mangiamo quasi ogni giorno, eppure, pieno di insidie. Ecco cosa non fare quando si mangia questo particolare alimento. Infatti, molti la mangiano con le patate, ma è un errore. Infatti, dobbiamo pensare che cibi ricchi di amido, come le patate, se abbinate ad alimenti proteici come la carne, ci potrebbero creare un problema. La digestione dell’amido potrebbe rallentare e, nel frattempo, provocarci gas nello stomaco. Immaginiamo le conseguenze per chi ci siede vicino.

Se avessimo problemi gastrointestinali, non aiuterebbe neanche abbinare patate e pomodori. Anche in questo caso, si potrebbe patire un gonfiore di pancia che non è certo piacevole. Alla mattina amiamo pancetta e uova strapazzate? Occhio ai rischi. Il loro contenuto proteico, alto, potrebbe rallentare e non di poco la digestione. Così da sentirsi, per buona parte della giornata, decisamente pesanti.

Anche bere, durante i pasti, nel modo sbagliato potrebbe crearci problemi non indifferenti

Ci ripetono, come un mantra, che bisogna bere e tanto, durante la giornata. L’importante è sapere quando farlo. Sembra un paradosso, ma bere acqua a tavola potrebbe causarci problemi. Infatti, il rischio è quello che si finisca per penalizzare la nostra digestione, ovvero diluire gli acidi gastrici. E ci sono nutrizionisti che fanno cadere un altro mito. Anche mangiare pomodoro e mozzarella potrebbe essere sbagliato.

Questo perché, erroneamente, si pensa che il nostro pomodoro sia un ortaggio. Sbagliato! E tanti errori si fanno a questo proposito. Perché, ad esempio, le melanzane sono un frutto e le mele no. E i pomodori sono frutta. Hanno, infatti, un seme che cresce dal fiore della pianta. E, come frutto, non si dovrebbero mai abbinare con alimenti con proteine animali. Questo perché appesantiscono lo stomaco.

Ecco cosa non fare quando si mangia, ovvero quali cibi non abbinare nello stesso piatto

Anche mangiare pomodori e cetrioli provoca la formazione di gas. E per chi ci sta vicino non è piacevole. La loro combinazione, infatti, di cibi acidi e alcalini non sarebbe il massimo per il nostro organismo e, quindi, non andrebbero mai mangiati insieme. E c’è chi fa cadere anche un altro mito. Ovvero, anche pasta e pomodoro andrebbe sconsigliata. Sembra che il pomodoro finisca per avere conseguenze sull’enzima della pasta, indebolendolo.

E siccome anche i carboidrati con la carne non andrebbero mischiati, la classica pasta con ragù di pomodoro potrebbe crearci problemi intestinali. Insomma, il “pericolo” è nascosto nel piatto. Vale sempre che non andrebbero mai mangiati alimenti proteici, ma di origine diversa. No al classico pezzetto di formaggio, dopo aver mangiato carne, insomma.